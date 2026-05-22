LeBron James avalia impacto defensivo de Victor Wembanyama

O veterano LeBron James falou bastante sobre o impacto defensivo de Victor Wembanyama na NBA. No episódio mais de recente de seu podcast com Steve Nash (Mind The Game), o astro do Los Angeles Lakers disse que o pivô francês pode fazer de tudo em quadra.

Desse modo, LeBron James considera o jovem de 22 anos um defensor completo. O maior cestinha da história da NBA foi além. Chamou Victor Wembanyama de talento geracional.

“A comissão técnica do Spurs entendeu bem o talento defensivo dele. Afinal, Wemby quebra certas regras que um fã comum da NBA nem notaria. Mas ele pode fazer isso porque é instintivo e inteligente. O Spurs dá essa liberdade porque ele tem os instintos, as qualidades atléticas e os movimentos para fazer isso”.

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“Wemby se move como um armador em um corpo de 2,24 m de altura. É geracional. Ou seja, vocês não vão ver isso assim de novo. Os companheiros dele têm muito mais confiança para pressionar em quadra inteira, passar por cima dos bloqueios, perturbar o portador da bola. Afinal, eles sabem que o Wemby estará atrás deles”, afirmou o astro de 41 anos.

Na sequência, LeBron James lembrou de outro defensor de elite para exaltar Victor Wembanyama. Assim, ele lembrou do ex-companheiro no Lakers, Anthony Davis, com quem foi campeão da NBA em 2020. Mas para o veterano, o francês já está em um nível defensivo nunca visto antes.

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“Dividi a quadra com o Anthony Davis. Um dos melhores defensores com quem joguei na vida. Ele nos dava uma liberdade imensa naquele Lakers campeão. Quando vocês sabem que o AD está atrás de vocês, vocês podem tentar coisas. Se o seu cara te vencer, você sabe que está tudo bem. E o AD nunca levou o prêmio de Defensor do Ano, o que é uma loucura”.

“Mas o Wemby está em outro nível. Por maior que o AD tenha sido, Wemby já está em um nível defensivo superior a tudo o que vimos até agora. Cara, ele pode fazer tudo em quadra. E ele também pode defender num switch. Se vocês pedirem para ele trocar num armador durante o jogo, ele pode fazer isso também. Defensivamente, Wemby é incrível, geracional”, concluiu LeBron James.

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Não por acaso, Victor Wembanyama acaba de ganhar o prêmio de Defensor do Ano. Em 2025/26, o pivô liderou a terceira melhor defesa da NBA. O Spurs, aliás, sofreu 110,4 pontos a cada 100 posses de bola. Assim, só ficou atrás de Oklahoma City Thunder (106,5) e Detroit Pistons (108,9).

Em seu terceiro ano na NBA, Wembanyama ainda foi finalista ao prêmio de MVP. Mas, no fim das contas, ficou atrás do vencedor Shai Gilgeous-Alexander e de Nikola Jokic. Nesta temporada, o francês disputou 64 jogos e obteve médias de 25 pontos, 11,5 rebotes, 3,1 assistências, 3,1 tocos (líder da liga) e um roubo de bola.