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Site indica troca de Giannis Antetokounmpo para o Lakers

Camisa 34 deve deixar o Bucks na próxima offseason

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Lakers troca Giannis Antetokounmpo
Reprodução / X

Bleacher Report projetou uma troca de Giannis Antetokounmpo para o Los Angeles Lakers. Em meio aos rumores ligados ao astro do Milwaukee Bucks, o site indicou que o time do Oeste tem condições de juntar o grego a Luka Doncic. Para isso, teria que abrir mão de vários jogadores e escolhas de Draft.

Neste caso, a ideia do jornalista Eric Pincus foi projetar uma oferta de troca onde o Lakers faria frente aos outros times na disputa pelo grego. Por ora, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors e Boston Celtics surgem como opções. O time do Los Angeles, por sua vez, teria que incluir Austin Reaves para conseguir tornar a proposta atrativa.

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O Bucks ainda receberia Jarred Vanderbil, Jake LaRavia, Dalton Knecht e Nick Smith Jr por Giannis Antetokounmpo. Em relação às escolhas de Draft, o Lakers enviaria tudo o que tem: uma escolha de primeira rodada em 2031 e uma troca de escolha com proteção em 2032.

Para conseguir avançar na troca, o Lakers teria que oferecer uma extensão de quatro anos e US$ 172 milhões para Austin Reaves, como parte de um sign-and-trade para o Bucks. Os outros nomes, por sua vez, serviriam para ajustar os salários no negócio. Nenhum deles, aliás, é visto como peça importante do elenco de Los Angeles.

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“O motivo da troca para o Lakers é simples: o Lakers teria um atleta top-5 da NBA para atuar ao lado de Luka Doncic“, apontou Pincus.

O desafio para o Lakers seria convencer o Bucks a aceitar a oferta de troca por Giannis Antetokounmpo. Isso porque, embora Reaves seja um nome atrativo, as escolhas de Draft de 2031 e 2031 não parecem valer tanto à pena. Ainda mais que outros times devem oferecer seleções mais próximas.

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Bleacher Report, ainda assim, aposta que Giannis pode forçar o Bucks a aceitar a oferta do Lakers. Neste caso, o time não teria outra opção se não atendê-lo. Afinal, ele tem contrato garantido apenas até 2026/27 e pode sair como agente livre.

“Giannis pode vetar qualquer troca ao ameaçar sair como agente livre se o Bucks mandá-lo para um lugar que ele não queira jogar. Neste caso, é provável que ele queria ir para o Lakers. Então, o time do Leste receberia em Reaves um dos principais agentes livres de 2026, que vinha em nível All-Star antes de uma lesão”, seguiu Pincus.

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Por fim, o jornalista ainda sugere que o New Orleans Pelicans entre na troca com Lakers e Bucks. Desse modo, o time de Milwaukee poderia direcionar alguns atletas do pacote para a equipe da Lousiana. Assim, teria como ficar abaixo do teto salarial da NBA.

 

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