Jogadores do Knicks se frustram com Karl-Anthony Towns

De acordo com o portal The Athletic, jogadores e comissão técnica do New York Knicks estão frustrados com Karl-Anthony Towns. E o motivo ficou escancarado nas finais do Leste. Segundo a publicação, a equipe se decepcionou com os hábitos defensivos do pivô. Essa falha no jogo do dominicano, aliás, foi explorada pelo Indiana Pacers na decisão da conferência.

“Publicamente, os jogadores do Knicks fizeram comentários velados durante toda a temporada sobre a falta de comunicação que causava suas inconsistências. Nos bastidores, eles e a comissão técnica expressaram frustração com os hábitos defensivos de Towns. Menos preocupados com seu nível de talento e mais com seu processo nesse sentido. Muitas vezes, Towns executava coberturas incorretas sem explicar o motivo. Depois que isso se tornou um tema recorrente, os jogadores ficaram preocupados que Towns não tivesse compreendido a importância do assunto”, revelaram os jornalistas James Edwards e Fred Katz.

Nesse sábado (31), o Pacers fechou o confronto e se garantiu nas finais da NBA após 25 anos. Ao Knicks, por outro lado, restou a decepção. Afinal, a equipe eliminou o atual campeão, Boston Celtics, e tinha a vantagem do mando de quadra na final do Leste. No entanto, o time não foi páreo para o talento e profundidade de Indiana. Assim, sucumbiu após seis jogos.

Na decisão, Karl-Anthony Towns se destacou ofensivamente entre os jogadores do Knicks. Afinal, conseguiu médias de duplo-duplo: 24,8 pontos e 12,2 rebotes. Mas, defensivamente, ele foi uma tragédia. Um dos ajustes feitos pelo técnico Tom Thibodeau foi a entrada de Mitchell Robinson no quinteto titular, após as duas derrotas no início da série. O Knicks precisava de um protetor de aro.

No entanto, a virada não veio. Com Towns e Robinson, o time novaiorquino ganhou a batalha dos rebotes (251 contra 218 de Indiana). Mas, o Knicks ficou mais lento em quadra, com dois bigs pesados. Algo fatal quando se enfrenta uma equipe que joga em um ritmo intenso como o Pacers.

O portal The Athletic revelou outros bastidores do Knicks. De acordo com Edwards e Katz, os jogadores fizeram várias reuniões exclusivas durante os playoffs. Sempre após uma virada sofrida, como a que ocorreu no início da série contra o Pacers. Um contender precisar “lavar a roupa suja” com frequência é algo incomum.

“O time organizou várias reuniões exclusivas para jogadores após derrotas constrangedoras ao longo desta sequência de playoffs. Todas com diferentes graus de intensidade, segundo fontes da liga. Não é incomum que times realizem reuniões sem técnicos, mas é raro que times que chegaram tão longe quanto o Knicks façam isso com tanta frequência nos playoffs”.

Segundo a publicação, “sacrifício” virou a palavra da moda no vestiário do Knicks. Em janeiro deste ano, uma entrevista do ala Josh Hart chamou a atenção. Na ocasião, ele afirmou: “temos que entrar em quadra sem egos, sem interesses individuais”. Hoje, dá para especular que Towns foi um dos alvos desse recado.

Towns individualista?

O tema não é novidade quando se trata do pivô dominicano. Há pouco mais de um ano, quando ainda estava no Minnesota Timberwolves, Towns foi duramente criticado pelo técnico Chris Finch. O episódio ocorreu após a maior pontuação do camisa 32 na NBA: 62 pontos diante do Charlotte Hornets. Mas, no quarto período, o Timberwolves desperdiçou uma vantagem de 18 pontos. Como resultado, sofreu uma virada incrível diante da sua torcida.

“Foi uma performance absolutamente repugnante na defesa e um basquete imaturo durante todo o jogo. Há vários de jeitos de ser imaturo em quadra. No fim, recebemos o que merecíamos”, reclamou o treinador, após ver o time levar um baile na defesa e Towns priorizar o recorde pessoal.

Durante a virada no jogo 1 contra o Pacers, dois jogadores do Knicks foram vistos batendo boca durante um pedido de tempo: OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. O motivo foi uma falha na defesa cometida pelo pivô. O craque da equipe, Jalen Brunson, tratou de colocar panos quentes. Disse, entre outras coisas, que o elenco é unido.

“Você não ganha experiência… Sem ganhar experiência. Acho que, na maioria das vezes, vemos muita coisa, ouvimos muita coisa, mas garantimos que estamos na mesma página. Enfim, não importa o que os outros digam, nós (jogadores) nos apoiamos”, disse o armador do Knicks.

