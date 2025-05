Pistons mira jogadores de Pacers e Timberwolves

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Detroit Pistons pode buscar acordos por jogadores de Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves. A franquia deve ir atrás de Myles Turner e Naz Reid no início da próxima agência livre da NBA. Ainda segundo o jornalista, o interesse nos atletas é por conta da necessidade do time em ter homens de garrafão que saibam espaçar a quadra.

“O Pistons está entre os times interessados em Reid, do Timberwolves, segundo fontes. Detroit é conhecido por cobiçar um pivô que espaça a quadra. Da mesma forma, também estaria interessado em Myles Turner, de Indiana. No entanto, se o Pistons tem uma chance concreta de adquirir qualquer um dos dois jogadores, é incerto”, escreveu Stein.

Jalen Duren, Isaiah Stewart e Paul Reed foram os pivôs do Detroit Pistons na temporada 2024/25. Embora o trio tenha sido eficaz, nenhum deles tem bons números do perímetro. Afinal, somados, acertaram apenas 25 cestas de três pontos na atual campanha, sendo que Duren não converteu nenhuma.

Agora, para a posição, Detroit mira jogadores experientes e que disputaram finais de conferência em 2024/25. Isso porque Reid foi eliminado com o Timberwolves na decisão do Oeste. Sua equipe perdeu por 4 a 1 para o Oklahoma City Thunder. Vale lembrar, aliás, que foi a segunda vez seguida que o time caiu nesta fase dos playoffs.

Já o Pacers está a uma vitória da decisão da NBA. A equipe lidera a série decisiva do Leste por 3 a 2 contra o New York Knicks. O jogo 6 será neste sábado (31), às 21h (de Brasília).

Leia mais!

Portanto, após boa campanha em 2024/25, o Pistons começa a ter rumores de reforços com os jogadores de Pacers e Timberwolves como principais alvos. A franquia disputou os playoffs pela primeira vez desde 2019 após terminar a atual campanha na sexta posição do Leste.

Enquanto isso, o Pistons tem a chance de criar quase US$17 milhões em espaço no teto salarial. Mas, para isso, terá que renunciar aos seus direitos sobre agentes livres importantes como Malik Beasley , Tim Hardaway Jr. e Dennis Schroder.

Naz Reid

Enquanto isso, o futuro de Naz Reid no Timberwolves é incerto. Ele tem uma opção de jogador em seu contrato, no valor de US$15 milhões. Por ser ter sido o melhor reserva da NBA na última temporada e mantido ótimo nível na atual, ele deve recusar para buscar um acordo mais valioso. Apesar disso, Stein admitiu que Minnesota deve buscar um novo contrato com o jogador.

O ala-pivô teve médias de 14.2 pontos, seis rebotes e 2.3 assistências em 27.5 minutos por jogo. Ele disputou 80 partidas, sendo 17 como titular. Além disso, converteu 39.5% das bolas de três com 5.4 tentativas por partida nas últimas duas temporadas.

Myles Turner

Do mesmo modo, o Pacers tem desejo em manter seu pivô. Myles Tuner foi selecionado pela franquia no Draft de 2011 e tem sido titular da posição na última década. Ao término da atual campanha, ele será agente livre irrestrito. Ou seja, poderá negociar com qualquer time da NBA. Entretanto, de acordo com Jake Fischer, da Substack, a tendência é que ele renove com Indiana.

Turner teve médias de 15.6 pontos, 6.5 rebotes e dois tocos em 30.2 minutos por partida. Ele disputou 72 jogos na temporada, sendo todos como titular. O jogador de 29 anos converteu 39.6% das bolas do perímetro em 5.5 tentativas por noite. Portanto, o recorde da carreira.

