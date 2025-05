“Pistons voltará melhor em 2025/26”, garante Cade Cunningham

O Detroit Pistons foi, provavelmente, a grande surpresa da temporada. A equipe de pior campanha do ano passado, afinal, conquistou uma vaga direta nos playoffs. Além disso, fez uma série dura de seis jogos contra o favorito New York Knicks. O time agora terá a missão de provar para os céticos que o sucesso não foi algo isolado. Cade Cunningham, no entanto, já avisa: pode começar a apostar no Pistons para a temporada 2025/26.

“A gente sentia que tinha boas chances nessa série, então não conseguir a classificação dói. Mas esse sentimento seguirá conosco nos próximos meses. Isso vai nos motivar a treinar e conversar mais durante as férias. Por isso, vocês não tenham dúvidas: vamos voltar melhores na próxima temporada. Voltaremos ainda melhores”, garantiu o jovem astro, depois da derrota final contra os nova-iorquinos.

A evolução do Pistons em um ano teve proporções históricas. Foi só o sexto time da liga, por exemplo, a vencer 30 jogos a mais do que na temporada anterior. E ainda se tornou o primeiro caso de uma equipe que triplicou o seu número de vitórias de uma campanha para outra. Cunningham crê que os resultados, acima de tudo, marcam o retorno da franquia ao cenário competitivo da NBA.

“Provamos para nós mesmos que o nosso time funciona e pode ter sucesso nessa liga. Ao mesmo tempo, provamos para todo mundo que vir a Detroit não vai ser mais um passeio. Você precisa lutar os 48 minutos para nos vencer, pois vamos nos dar uma chance contra qualquer um. Todos perceberam essa evolução e, como resultado, a confiança do grupo aumentou muito”, concluiu o ala-armador.

Contra o mundo

É possível que nem os fãs mais otimistas do Pistons apostassem na vaga direta do time para os playoffs. Antes do começo da temporada, para se ter uma ideia, eram raros os analistas que colocavam a equipe na disputa pelo play-in. A linha nas casas de apostas projetava 25,5 vitórias. Malik Beasley elogia a forma como o elenco se “blindou” das baixas expectativas e comentários externos.

“Ninguém acreditava nessa equipe, então foi Detroit contra todo mundo desde o início. A gente seguiu lutando uns pelos outros nos playoffs porque, se fizermos isso, podemos nos orgulhar de qualquer resultado. Essa derrota é uma droga, certamente. Mas acho que nos demos uma chance de vencer em cada jogo. Tenho orgulho desse elenco”, assegurou o veterano arremessador.

Beasley lembra que a decisão de jogar no Pistons, a princípio, não agradou os analistas. Mas, agora, ele não tem dúvidas de que foi uma das melhores decisões que tomou em sua carreira. “Em nove anos, eu nunca tive tanto prazer em vir treinar como aqui. Vivi muitas coisas em minha vida nesse ano, mas a melhor coisa que me aconteceu foi vir para cá”, reconheceu.

Inspiração

Não é só Cade Cunningham quem já faz a aposta de um Pistons (ainda) mais forte na temporada 2025/26. Todos os jogadores do elenco fizeram referência ao potencial de evolução que o elenco só começou a mostrar. É uma sensação que vai da quadra até a alta cúpula da franquia. O dono Tom Gores vê a forma como o time “inflamou” Detroit como uma prova do quanto ainda vai surpreender os céticos.

“Eu não sou inspirado por muitas coisas, mas esse time me inspirou. Esses jogadores empolgaram a cidade. Já construí hospitais e realizei projetos por crianças aqui, mas nunca vi Detroit tão animada antes. E eles deram a resposta a esse apoio em quadra. Sei que várias pessoas ainda não vão apostar nesse elenco, mas a gente veio para ficar”, garantiu o empresário.

