Após reviravoltas, Jalen Brunson faz 40 e Knicks elimina Pistons

O New York Knicks fechou a série contra o Detroit Pistons com 40 pontos de Jalen Brunson e mais um jogo incrível na série. Em um embate de eliminação dramático com reviravoltas e muito drama, uma bola decisiva do astro deu ao Knicks o triunfo. Após fechar o duelo em seis partidas, o time vai enfrentar o Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs.

Brunson, como tem se tornado costume em New York, foi o herói de uma série de playoffs. Contra um ambiente hostil, uma torcida que não gosta dele e bons defensores, o armador foi fantástico anotando 40 pontos. Após marcar 15 logo no primeiro período, o jogador mais decisivo da campanha de 2024/25 somou mais dez no último quarto para levar o Knicks ao triunfo.

O triunfo, aliás, foi sofrido. New York começou bem, abrindo 14 pontos logo no primeiro quarto. Porém, viu uma grande reação de Detroit, que ainda terminou na liderança do primeiro tempo. Na volta do intervalo, outro período que viu o time visitante abrir mais de dez pontos. Mas outra reviravolta veio, fazendo o Pistons abrir sete pontos sobre o Knicks, com dois minutos do fim. Quando o jogo parecia acabado, uma sequência final de 11 a 1 com a bola de Brunson decisiva.

Publicidade

Destaque também vai para os grandes jogos ofensivos de OG Anunoby e Mikal Bridges. Afinal, a dupla somou 47 pontos para dar a vitória ao Knicks sobre o Pistons. Bridges, aliás, teve um rebote ofensivo vital na sequência final para empatar o jogo há segundos do fim. Enquanto isso, Karl-Anthony Towns e Josh Hart não foram tão brilhantes, mas tiveram duplos-duplos, também impactando no resultado.

Leia mais!

Por outro lado, muita decepção em Detroit. A equipe teve muitas sequências ruins ao longo da partida, mas sempre respondeu. Quando o jogo 7 e um retorno ao Madison Square Garden pareciam certos, o ataque travou, e o Pistons acabou derrotado pelo Knicks de Jalen Brunson de forma cruel.

Publicidade

Cade Cunningham foi o cestinha mais uma vez com 23 pontos e novo flerte com um triplo-duplo. O armador não teve uma atuação dominante ofensiva, mas gerou muitos passes aos companheiros e lidou com a extrema pressão que sofreu da defesa do Knicks. O ponto ruim foi que em um jogo valendo a vida na temporada 2024/25, errou todas as oito bolas de três.

Jalen Duren, Malik Beasley e Ausar Thompson foram os grandes apoios de Cunningham. Afinal, o trio somou 58 pontos na partida. Mas todos estiveram envolvidos em jogadas capitais para a derrota. Um erro de ataque de Duren virou uma jogada de transição para Karl-Anthony Towns no fim da partida. Beasley não segurou o passe de Cunningham, que lhe daria uma chance final de empatar o jogo. Além disso, Thompson não conseguiu conter Brunson na posse final de Nova York.

Publicidade

Por fim, o Pistons saiu de sua pior temporada na história em 2023/24, para os playoffs de 2024/25, enfim, viu sua campanha acabar diante do Knicks. Enquanto isso, o time de Nova York avança e vai enfrentar o Boston Celtics. A série deve começar na próxima segunda-feira, em Boston.

(4) New York Knicks 116 x 113 Detroit Pistons (2)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 40 4 7 0 0 Mikal Bridges 25 4 3 0 1 OG Anunoby 22 5 1 3 2 Karl-Anthony Towns 10 15 2 2 0 Josh Hart 13 10 4 0 1

Três pontos: 10-30; Anunoby: 4-10

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 23 7 8 3 1 Jalen Duren 21 6 3 0 0 Malik Beasley 20 2 2 0 0 Ausar Thompson 17 6 1 2 2 Tobias Harris 14 5 0 1 0

Três pontos: 9-34; Beasley: 6-13

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA