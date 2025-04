Cade Cunningham comanda e Pistons vence Knicks

O Detroit Pistons bateu o New York Knicks fora de casa por 106 a 103 na noite de terça-feira (29) com ótimo último quarto de Cade Cunningham. O astro de Detroit, que jogava fora de casa, fazia um jogo ruim até o início do período decisivo, mas ele liderou seu time no triunfo. Enquanto isso, o Knicks perdeu várias chances de garantir o fim da série. Mas Jalen Brunson, destaque nas últimas partidas, foi mal.

Agora, a série volta para Detroit. O sexto jogo entre Knicks e Pistons acontece na quinta-feira.

O jogo

Desde o início, o Pistons parecia melhor que o Knicks. Apesar de não conseguir abrir larga diferença, o time de Detroit liderava por 12 a 7 após lance livre de Jalen Duren. Mas os donos da casa viraram após cesta de OG Anunoby, deixando o placar em 14 a 12. Pouco depois, no entanto, foram os visitantes quem fizeram uma sequência e abriram 20 a 14. Só que a equipe de Nova York ainda virou em 23 a 22 para fechar o primeiro período, com Jalen Brunson.

Já no segundo quarto, o equilíbrio seguiu dando o ritmo do jogo. O Knicks abriu cinco após cesta de Mitchell Robinson, mas Tobias Harris empatou pelo Pistons com cinco pontos consecutivos. Os times trocaram a liderança outras sete vezes antes de irem ao intervalo em 50 a 49 para os anfitriões.

Então, na volta do intervalo, o Pistons veio bem mais atento que o Knicks e, após cesta e lance livre de Cade Cunningham, o time de Detroit vencia por 57 a 53. Apesar de todos os esforços da equipe de Nova York, os visitantes começaram a abrir vantagem. Assim, Tobias Harris deixou o Pistons na frente do Knicks por 69 a 59. Mas veio a reação.

Jalen Brunson e Josh Hart comandaram a reação do Knicks, que cortou a diferença do Pistons para um. No entanto, Detroit voltou a pontuar e fechou o terceiro quarto em 77 a 74.

Apesar de Jalen Brunson estar em uma noite ruim pelo Knicks, o mesmo acontecia com Cade Cunningham pelo Pistons. Assim, até antes do início do quarto decisivo, Ausar Thompson e Tobias Harris lideravam por Detroit, enquanto OG Anunoby era o cestinha de Nova York.

Último quarto

Por fim, nos últimos 12 minutos, o Knicks empatou após lances livres de Karl-Anthony Towns, o Pistons errou no ataque, e Mikal Bridges, gelado no jogo, virou em 82 a 79. No entanto, Dennis Schroder cortou para um. Os times começaram a errar posses em sequência, enquanto Tobias Harris virou para os visitantes por 83 a 82.

Depois, Jalen Duren recebeu passe de Tobias Harris para deixar o Pistons em vantagem sobre o Knicks por 85 a 83. Mikal Bridges empatou, mas na sequência, Towns fez sua quinta falta. Cade Cunningham deixou em 87 a 85. Jalen Brunson virou em 88 a 87, mas no próximo lance, Mitchell Robinson cometeu a sua quinta.

Robinson seguiu em quadra, enquanto Towns tinha de aguardar no banco por conta de suas faltas. Então, Jalen Brunson e Cade Cunningham trocaram cestas e o Pistons liderava por 90 a 88 sobre o Knicks.

Sequência de Cade Cunningham e minutos finais

Knicks e Pistons faziam um jogo duro, cheio de faltas, enquanto Jalen Brunson e Cade Cunningham, melhores jogadores de cada time, vinham mal. Mas o armador de Detroit anotou sete pontos consecutivos para deixar o time na liderança por 95 a 90. Os donos da casa empataram com cestas de Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns, mas Jalen Duren recolocou o time de Michigan na frente, por 97 a 95.

No lance com Duren, Josh Hart se machucou, enquanto Jalen Brunson torceu o tornozelo. Enquanto Hart foi direto para os vestiários, Brunson ficou no banco.

O Pistons abriu seis sobre o Knicks após cesta de Cade Cunningham, enquanto Hart e Brunson tentavam voltar à quadra. Ausar Thompson deixou em 103 a 97, restando 27 segundos para o fim. Bridges fez do perímetro e cortou para três.

Brunson quase roubou a bola, mas ficou com Detroit. O Pistons conseguiu segurar a bola até que o Knicks fez falta em Dennis Schroder. O alemão acertou um dos dois lances livres. Sem tempo para pedir, o time de Nova York cortou para um após linda cesta de OG Anunoby. No entanto, com apenas 5.7 segundos, a posse era dos visitantes.

Então, na reposição, Brunson fez falta em Cade Cunningham, que deixou em 106 a 103. O time de Detroit fez falta em Miles McBride, mas o armador errou o primeiro e tinha de torcer por um milagre no segundo. Ele precisava errar, o Knicks pegar rebote ofensivo e acertar de três. Mas não aconteceu e o Pistons venceu fora de casa, forçando o sexto jogo, em Detroit.

(2) Detroit Pistons 106 x 103 New York Knicks (3)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 24 8 8 2 1 Ausar Thopmson 22 7 0 0 2 Tobias Harris 17 8 2 2 4 Jalen Duren 9 14 6 0 2 Dennis Schroder 14 0 3 1 0

Três pontos: 8-29; Harris: 3-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 19 8 1 0 3 Mikal Bridges 17 6 2 0 1 Karl-Anthony Towns 17 11 1 0 2 Jalen Brunson 16 3 7 0 0 Josh Hart 15 7 6 2 2

Três pontos: 9-25; Anunoby: 3-5

