Árbitros da NBA admitem erro que decidiu jogo entre Pistons e Knicks

O resultado do jogo entre Detroit Pistons e New York Knicks, nos playoffs da NBA, foi marcado por um lance polêmico. A 0,3 segundos do fim, Tim Hardaway Jr. tentou um arremesso dos três pontos. Porém, sofreu um contato de Josh Hart e não converteu a cesta. Os árbitros não marcaram a falta e o time novaiorquino venceu por 94 a 93.

O lance gerou reclamações do técnico JB Bickerstaff. Assim que houve o apito final, o treinador entrou em quadra e começou a gritar com a equipe de arbitragem. Os jogadores do Pistons e torcida também reclamaram, enquanto os atletas do Knicks comemoraram a terceira vitória em quatro jogos da série.

“Houve contato no arremesso do Tim. Hart saiu do chão”, reclamou o técnico do Pistons em direção aos árbitros da NBA. “Vocês viram. Foi claro”, acrescentou Hardaway Jr.

Hart, enquanto isso, admitiu que tocou no ala-armador do Pistons. No entanto, preferiu aguardar o relatório pós-jogo em vez de assumir qualquer culpa.

“Eu fiz contato com ele? Sim, fiz. Foi legal? Não sei. Vamos ver no relatório dos últimos dois minutos”, disse o ala do Knicks.

Após a partida, os árbitros da NBA admitiram o erro a favor do Knicks. Segundo o árbitro David Guthrie, o contato de Hart em Hardaway foi faltoso. Assim, o ala-armador do Pistons deveria ter cobrado três lances livres no fim da partida.

“Durante o lance ao vivo, foi julgado que Josh Hart fez uma jogada defensiva legal. No entanto, na revisão pós-jogo, vimos que Hart fez um contato corporal que foi mais do que marginal em Hardaway. Então, uma falta deveria ter sido marcada”, admitiu o árbitro do duelo entre Knicks e Pistons.

O erro no jogo, desse modo, foi primordial na derrota do Pistons para o Knicks, nos playoffs da NBA. Com uma diferença de um ponto, afinal, Hardaway Jr. teria três lances arremessos ara tentar virar o duelo e garantir a vitória de Detroit. Com 83,3% de aproveitamento na linha do lance livre, inclusive, era provável que o ala-armador conseguisse acertar ao menos dois.

Após a análise da arbitragem, Karl-Anthony Towns foi questionado sobre sua opinião. O pivô, que marcou 27 pontos no duelo, porém, preferiu apenas comemorar a vitória, com um grande sorriso no rosto.

“O que vocês querem que eu diga? Estamos voltando para o Madison Square Garden. Conseguimos a vitória contra o Pistons”, comemorou o astro do Knicks.

