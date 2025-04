Boletim de rumores e trocas da NBA (26/04/2025)

Bem-vindo à edição de 26 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jornalista prevê extensão cara para Coby White no Bulls

Coby White passou de moeda de troca a principal jogador do Chicago Bulls em questão de meses. Por isso, agora, o time precisa se preocupar em mantê-lo no elenco. Ele vai entrar no último ano de contrato e, com isso, torna-se elegível a uma extensão prévia. Mas isso não deve acontecer. Segundo Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, um acordo só deve acontecer em 2026.

O jornalista apurou que, a princípio, existe interesse dos dois lados em um vínculo de longa duração. Mas, do ponto de vista financeiro, assiná-lo nesse ano não faz sentido para o armador. Ele pode receber máximo de US$89 milhões por quatro temporadas nessa offseason. Caso espere até ser agente livre, no entanto, White será elegível a contratos na faixa dos US$40 milhões anuais em salários.

Kings tem decisão difícil sobre contrato de Keon Ellis

Keon Ellis, certamente, foi um dos grandes achados do Sacramento Kings nos últimos anos. Mas os tempos de tê-lo como um dos jogadores menos custosos do elenco está perto do fim. A equipe tem a opção de estender o seu contrato para a temporada que vem, de forma automática, por US$2,3 milhões. No entanto, a decisão mais esperta pode ser negociar uma extensão logo.

A grande questão é que, se o time exercer a cláusula de extensão, o armador vai ser agente livre irrestrito em 2026. Ou seja, ele poderá testar o mercado e sair do Kings sem nenhuma compensação. A franquia nem cogita isso. Ellis registrou média de 8,3 pontos, com 43,3% de acerto nos arremessos de longa distância, nessa campanha.

Matisse Thybulle sinaliza intenção de seguir no Blazers

É inegável que Matisse Thybulle teve uma temporada única, pois, após tratamento de lesão, só estreou em março. Como resultado, só disputou 15 jogos pelo Portland Trail Blazers. Mas foi o bastante para se empolgar com a direção do time. Tanto que ele já sinalizou que vai exercer a opção de extensão automática em seu contrato para 2026.

“Mal posso esperar para poder trabalhar uma temporada inteira juntos com Chauncey [Billups, técnico] e o elenco. Porque, nessa campanha, sinto que estava retomando o meu ritmo enquanto consolidamos a nossa identidade defensiva”, contou o defensor. Thybulle, se exercer a cláusula, vai embolsar US$11,5 milhões até junho de 2026.

Mavericks ainda deve oferecer extensão para Kyrie Irving

Kyrie Irving vai tomar uma decisão dura nas próximas semanas, pois tem uma opção de extensão automática de US$43 milhões. Não deveria ser difícil, uma vez que vai ficar a maior parte da próxima campanha em recuperação de uma grave lesão no joelho. Mas, pelo jeito, o próprio Dallas Mavericks quer gerar dúvidas. De acordo com Grant Afseth, do site Dallas Hoops Journal, o time deve oferecer-lhe uma extensão mesmo lesionado.

O astro de 33 anos, a princípio, seria elegível a um novo acordo de US$313 milhões por cinco temporadas. A sua idade e o problema físico, no entanto, inviabilizam algo assim. Afseth apurou que os texanos preparam uma proposta de três anos para o armador. A duração do vínculo é estratégica porque “alinha” a sua permanência com Anthony Davis e o GM Nico Harrison.

Irving fazia uma ótima temporada pelo Mavericks até sofrer a ruptura de ligamento no joelho. Ele encerrou a campanha com médias de 24,7 pontos, 4,8 rebotes e 4,6 assistências. Além disso, converteu mais de 40% dos arremessos de longa distância.

Em transição

– Mathias Lessort, para começar, confirmou um dos times que tentaram trazê-lo para a NBA depois das Olimpíadas. Mas não é uma surpresa: o pivô francês, como especulado, esteve na mira do New York Knicks.

– Enquanto isso, o veterano Eric Gordon não definiu se vai ser agente livre em julho. O pontuador tem uma opção para seguir no Philadelphia 76ers na próxima temporada, de US$3,5 milhões, mas ainda não sabe se vai exercer.

– O ala Marcus Bagley, por sua vez, é um ponto de interrogação no Sixers. O jovem terminou a temporada em alta na franquia, mas ainda não houve anúncio se o time converteu o seu contrato two-way em regular.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 26/04, você lembra de Bryn Forbes? Pois o ex-armador do San Antonio Spurs vai reforçar os Mets de Guaynabo (Porto Rico) pelo resto da temporada.

