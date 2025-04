DeMar DeRozan: “Não me arrependo de contrato com o Kings”

O primeiro ano de contrato de DeMar DeRozan com o Sacramento Kings foi decepcionante. Após deixar o Chicago Bulls em busca de maior sucesso na NBA, o veterano repetiu o mesmo que vinha alcançado em Illinois: cair no play-in. Assim, os rumores em relação ao seu futuro começaram a surgir.

Vale lembrar que DeMar DeRozan caiu no play-in nos últimos dois anos pelo Bulls. Desse modo, não conseguiu sair do lugar apesar da mudança para Sacramento. Ainda assim, o astro não mostra qualquer arrependimento por ter assinado com o Kings.

“Eu não me arrependo de nada”, disse DeRozan logo após a derrota do Kings para o Dallas Mavericks. “Não acho que você possa viver a vida com arrependimentos”.

Publicidade

DeRozan chegou ao Kings na offseason passada. Ele foi envolvido em uma troca tripla entre San Antonio Spurs, Bulls e Sacramento. Após o negócio, ele assinou com o time da Califrónia por US$ 74 milhões durante três anos.

Com DeRozan, a aposta do Kings era brigar de vez pelo Oeste. Isso porque, dois anos após terminar em terceiro na Conferência, o time apostava que poderia conseguir algo melhor com ele, De’Aaron Fox e Domantas Sabonis.

O contrato com DeMar DeRozan, porém, não atingiu o efeito esperado para o Kings. Embora tenha tido médias de 22.2 pontos, 4.4 assistÊncias e 3.9 rebotes, o astro não foi suficiente para evitar uma implosão de Sacramento ao longo do ano. Afinal, o time trocou Fox e demitiu Mike Brown no meio de 2024/25.

Publicidade

Leia mais!

Como resultado, o Kings de DeRozan terminou com 40 vitórias e 42 derrotas na NBA. Isso levou o time ao play-in, onde perdeu para o Dallas Mavericks e se despediu da temporada.

Após a derrota, Sacramento começou uma nova reformulação. Primeiro, houve a demissão do GM Monte McNair. Além disso, os rumores apontam que Domantas Sabonis e o próprio DeRozan podem ser trocados pelo Kings. O veterano, porém, evita pensar na provável saída.

Publicidade

“Para mim, é sobre estrutura e uma base de comprometimento em competir. Acho que o ano inteiro tivemos muita incerteza em relação a tudo, e você não consegue operar em um ambiente de sucesso se existe tanta incerteza”, finalizou DeMar DeRozan.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA