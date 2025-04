Boletim de rumores e trocas da NBA (18/04/2025)

Bem-vindo à edição de 18 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Decepcionado, Tyus Jones deve sair do Suns na offseason

O Phoenix Suns foi uma enorme decepção como um todo na temporada. No entanto, o rendimento de alguns jogadores conseguiu se destacar de forma negativa em meio ao fracasso. Tyus Jones, por exemplo, chegou à franquia com status de grande reforço e terminou a campanha como reserva. Segundo Dana Scott, do jornal Arizona Sports, o armador ficou decepcionado com a situação e deve deixar a equipe.

Depois do jogo final da temporada, o atleta de 28 anos deixou o seu futuro em aberto. Mas, para os jornalistas, a sinalização de saída ficou clara. “Posso dizer que gostei da minha temporada em Phoenix. Gosto da organização e o clima em nosso vestiário era bom, então vamos ver o que acontece. Foi uma boa experiência, mas vamos avaliar todas as opções que o mercado oferecer agora”, declarou Jones.

Recém-chegado, Jusuf Nurkic torce para ficar no Hornets

Jusuf Nurkic desembarcou no Charlotte Hornets depois da trade deadline, “despachado” pelo Suns. E, por fim, encontrou paz para jogar basquete. Depois de uma enxurrada de críticas em Phoenix, o pivô finalizou a temporada como um reserva sólido no novo time. Ele sabe que vai voltar a ser alvo de rumores, pois possui contrato expirando em 2026. Mas torce para não se mudar mais uma vez.

“Eu espero que o meu sentimento seja uma estrada de duas vias. Espero que a franquia se sinta tão bem sobre mim quanto me sinto em relação à organização, mas, até agora, tem sido bom. Pois nós podemos construir algo especial nos próximos anos”, afirmou o veterano. Nurkic tem médias de 9,2 pontos e 6,5 rebotes como jogador do Hornets.

Em alta no Sixers, Yabusele crava querer seguir na NBA

Guerschon Yabusele teve uma segunda chance de jogar na NBA e aproveitou a chance. O ala foi um dos destaques da péssima temporada do Philadelphia 76ers e, por isso, a franquia quer mantê-lo. Mas será que ele fica? O jogador de 29 anos já sinalizou que, apesar de não garantir a permanência no Sixers, a sua prioridade é seguir nos EUA.

“Eu prefiro jogar na NBA, então voltar à Europa não é o meu plano. Quero conseguir um novo contrato por aqui. Estou de olho na Euroliga sempre, vejo as partidas, mas eu não quero mentir. Fiquei muito feliz com a chance que recebi em Philadelphia e, certamente, nós vamos conversar assim que for o momento”, avisou o veterano francês.

De’Aaron Fox espera receber extensão contratual no Spurs

O San Antonio Spurs fez uma das grandes trocas da temporada com a aquisição do astro De’Aaron Fox. Mas, depois de só 17 jogos, vai ter que fazer um investimento pesado no atleta. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, o armador será elegível a uma extensão prévia de US$229 milhões por quatro temporadas na offseason. E ele não esconde que espera receber essa proposta nos próximos meses.

“Eu nunca testei o mercado como agente livre e não sei se tenho interesse em fazer isso agora. Pois, como já disse, estou empolgado com o que estamos construindo aqui. Por isso, eu espero que fechemos uma extensão nas férias, sim”, afirmou o jogador de 27 anos. Ele recusou uma extensão prévia de vínculo na offseason passada, quando ainda estava no Sacramento Kings.

Fox foi titular em seus 17 primeiros jogos como reforço do Spurs. Espera-se que, antes de tudo, ele seja o parceiro do fenômeno Victor Wembanyama em longo prazo. Ele registrou médias de 19,7 pontos e 6,8 rebotes nessas partidas.

Em transição

– O armador Elfrid Payton, para começar, vai iniciar a offseason com novo contrato no New Orleans Pelicans. Antes do fim da temporada, o time assinou vínculo não garantido com o veterano até junho de 2026.

– Jared Butler confirmou que deseja muito ficar no Sixers, mas vai iniciar as férias em modo de espera. Afinal, para isso, o jovem atleta depende que a equipe exerça a opção de US$2,4 milhões do seu contrato na próxima temporada.

– Assim como Butler, Collin Gillespie entrará na agência livre esperando uma posição do seu atual time. O armador garante que quer ficar no Suns, mas revelou que ainda não teve conversas para a renovação de vínculo.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 18/04, você lembra de Jordan Hall? Pois o ex-pivô Spurs assinou um contrato com o Hapoel Holon, de Israel, até o fim da temporada.

