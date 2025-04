76ers tem plano para fechar contrato com Quentin Grimes

Em meio a um fim de temporada melancólico para o Philadelphia 76ers, Quentin Grimes é um raro destaque e sua extensão de contrato já é pauta. O ala-armador tem se destacado nas últimas semanas com grandes desempenhos, mesmo atuando ao lado de um grupo bem alternativo da franquia. Mas a grande questão é como o time renovará seu contrato na offseason.

De acordo com Marc Stein, principal jornalista do portal Substack, o interesse de Philadelphia é manter o jogador para o próximo ano.

“O que ouvi é que o 76ers está de olho na situação e tem muito interesse em estender seu vínculo com Grimes. Mas é justo dizer que as questões econômicas não são muito claras, o que é uma tendência para agentes livres restritos em alta como ele no momento. Com certeza será uma das novelas mais interessantes da próxima agência livre”, afirmou Stein.

Como o próprio jornalista diz, o camisa 5 é um agente livre restrito após o fim da campanha de 2024/25. Ele foi selecionado no Draft pelo New York Knicks e depois foi trocado para o Detroit Pistons. Ao fim de seu terceiro ano na NBA, foi trocado mais uma vez, agora para o Dallas Mavericks no acordo que levou Tim Hardaway Jr ao seu ex-time. Por fim, a equipe texana não quis estender seu contrato de maneira antecipada, o que garantiu sua agência livre restrita.

Philadelphia recebeu Quentin Grimes na trade deadline, enviando Caleb Martin para o Dallas Mavericks em acordo que também envolveu picks de Draft. A grande questão é que a boa fase recente do jogador pode colocar o 76ers em uma situação complicada.

O elenco atual, afinal, é bem caro. Philadelphia tem contratos enormes com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, que limitam sua flexibilidade financeira. Outros times podem fazer ofertas poderosas por ele no mercado, e o 76ers terá que iguala-las para manter Grimes no elenco. Isso pode aumentar ainda mais o custo da folha salarial e das multas de um time que não venceu jogos nesse ano e que tem muitas inseguranças quanto a saúde de seus melhores jogadores.

Além do contrato de Quentin Grimes, outro jogador que também tem estado em rumores semelhantes no 76ers é o francês Guerschon Yabusele. Outro dos raros destaques da franquia em 2024/25, o ala-pivô foi contratado após as Olimpíadas, voltando a NBA após alguns anos fora.

Philadelphia assinou com ele pelo mínimo de veteranos. No entanto, ele será agente livre irrestrito ao fim de 2024/25. Sem os Bird Rights completos do jogador, o 76ers pode não ter poder de igualar ofertas muito fortes que outro time faça por um jogador tão valorizado.

Exemplos disso não faltam nos últimos nomes. Como por exemplo, as saídas de Bruce Brown do Denver Nuggets e Isaiah Hartenstein do New York Knicks.

Philadelphia, então, teme que possa perder ambos os jogadores na agência livre. Mas tem interesse em manter ambos no time.

Jogando com astros

Em entrevista ao jornalista Keith Pompey do portal The Philly Inquirer, Grimes falou sobre como se vê na quadra quando atuar com o Maxey, Embiid e George, o que acabou não acontecendo desde a deadline. Com o retorno dos astros, ele terá menos protagonismo com a bola, mas vê o cenário como natural.

“Acho que me encaixaria sim. Você sabe, apenas jogando o meu jogo de forma natural. Eu tenho tentado evoluir para poder fazer tudo, mas sou o cara que faz o que for preciso. Então, se o técnico quer defesa, se ele quer arremessos de três pontos fora da bola, eu farei. Sinto que já mostrei que posso fazer isso ao longo da minha carreira. Então, para mim é natural. Fiz isso em New York e em Dallas. Apenas faço e farei o meu melhor para ajudar o time a vencer”, afirmou.

Em 22 jogos pela franquia, teve médias de 21.8 pontos, cinco rebotes, 4.2 assistências e 1.5 roubo de bola em 33.2 minutos por jogo. Todas são as melhores marcas de sua carreira na NBA. Em alta, o jogador deve ser valorizado no mercado.

Vale citar também que os planos podem mudar rapidamente na Philadelphia, já que a franquia tem hoje a quinta pior campanha e uma grande chance de ter uma boa escolha de Draft em uma das classes mais destacadas dos últimos anos. O novo contrato de Quentin Grimes com o 76ers também pode ser afetado por isso.

