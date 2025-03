NBA: Após demissão, técnico vira candidato a assumir o 76ers

O Philadelphia 76ers é o favorito para contratar o técnico Taylor Jenkins na NBA, após demissão no Memphis Grizzlies. De acordo com a casa de apostas Bovada, a franquia lidera as cotações pelo treinador. No momento, a odd para ele assinar com o Sixers é de 5.00. Ou seja, US$ 5 de retorno para cada US$ 1 apostado.

A aposta para o técnico assumir o 76ers considera a temporada da franquia. Em meio às lesões de Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, o Sixers ocupa a 13ª posição do Leste. Ou seja, bem longe das expectativas de playoffs. O treinador Nick Nurse, assim, tem seu cargo ameaçado ao fim da temporada.

O 76ers, porém, pode ter concorrência pelo técnico ex-Grizzlies. Isso porque a Bovada coloca outros times entre os principais cotados. O maior concorrente é o Chicago Bulls (6.00), que pode demitir Billy Donovan. Depois, vem o San Antonio Spurs (8.00), que pode não ter mais Gregg Popovich, ainda afastado por problemas de saúde.

Publicidade

A corrida na NBA entre 76ers e outras equipes pelo técnico ocorre após sua demissão no Grizzlies. Na sexta-feira (28), afinal, a franquia anunciou que não seguiria mais com o treinador, com pouco mais de duas semanas para o fim da temporada. A decisão surpreendeu, uma vez que Memphis ocupa a quinta posição do Oeste e caminha para a classificação direta aos playoffs.

Em um comunicado, o gerente-geral do Grizzlies, Zach Kleiman, anunciou a demissão do técnico. Além disso, agradeceu a Jenkins pela evolução do time ao longo das últimas seis campanhas.

Leia mais!

“Estou genuinamente agradecido pelas contribuições de Taylor para este time e esta cidade nas últimas seis temporadas. Esta foi uma decisão difícil. Afinal, vimos o desenvolvimento consistente e tangível de nossos jogadores, e o sucesso geral sob a liderança dele. Desejo a Taylor o melhor daqui para frente em sua carreira”, disse Kleiman.

Publicidade

Jenkins assumiu como técnico do Grizzlies em 2019, após trabalhar seis anos como assistente (Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks) na NBA. Desde então, ele comandou o time em 464 jogos. Em seis temporadas, portanto, foram 250 vitórias. Ou seja, um aproveitamento de 54%. Ele deixa o cargo como o treinador mais vitorioso da história da franquia.

Por fim, veja as cotações para contratação do técnico na NBA:

Philadelphia 76ers: 5.00

Chicago Bulls: 6.00

San Antonio Spurs: 8.00

Sacramento Kings: 10.00

Phoenix Suns: 11.00

Miami Heat: 13.00

New Orleans Pelicans: 15.00

Toronto Raptors: 17.00

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA