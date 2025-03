Khris Middleton prevê Wizards nos playoffs

O Washington Wizards faz uma temporada de reconstrução, buscando desenvolver seus jovens jogadores e acumular escolhas de Draft. Além disso, Kyle Kuzma, destaque da equipe no ano passado, foi trocado para o Milwaukee Bucks, na última trade deadline. Quem veio em retorno foi o veterano Khris Middleton, que já prevê que o Wizards pode ir para os playoffs na temporada 2025/26.

“Acho que este time pode ser um time de playoffs. Nas últimas semanas tivemos uma sequência em que competimos contra algumas equipes de playoffs. Vencemos alguns jogos e perdemos outros”, disse Middleton.

A resposta foi dada para Michael Scotto, do portal HoopsHype. Hoje, Washington é a segunda pior equipe da NBA, com apenas 16 vitórias em 73 jogos. No entanto, um pouco de sorte no recrutamento pode levar a franquia a adquirir Cooper Flagg, considerado o maior talento da classe de 2025. Assim, com o núcleo jovem que já possui, a chegada do jovem astro de Duke e outras adições na agência livre, o Wizards pode se tornar competitivo na próxima campanha.

Middleton tem só mais um ano de contrato. No entanto, ele pode escolher sair antes e abrir mão de US$ 34 milhões, buscando um vínculo mais duradouro. Vale dizer, porém, que o jogador de 33 anos já está longe de seu auge. Assim, com as lesões recentes em ambos os tornozelos, a tendência é que ele não teste o mercado na próxima offseason. Além disso, com a afirmação de que o Wizards pode ser um time de playoffs, tudo indica que Khris Middleton tem a intenção de ficar em Washington.

A saída do Bucks foi um choque. Afinal, o ala foi campeão pela equipe em 2021, inclusive sendo um dos protagonistas. Pelo time de Milwaukee, Middleton foi três vezes All-Star. Além disso, ele tinha uma ótima relação com o astro Giannis Antetokounmpo. No entanto, as lesões frequentes contribuíram para a troca.

Com relação ao Wizards, a franquia acredita na evolução de seus jovens. Alex Sarr, por exemplo, tem médias de 17,2 pontos e 6,8 rebotes no mês de março. Isso comprova o seu crescimento com o decorrer da temporada. Também novatos, Bub Carrington e Kyshawn George ganharam espaço na rotação. Enquanto isso, nomes como Marcus Smart, Jordan Poole e o próprio Middleton dão experiência. Assim, em caso de um time competitivo na próxima temporada, eles podem ficar e ajudar o núcleo jovem. Entretanto, eles podem ser trocados, caso a franquia decida seguir no processo de reconstrução.

Mesmo com as expectativas para o futuro, o time segue mal em quadra. Nos últimos dias, o Wizards deixou o Indiana Pacers marcar 162 pontos, um recorde negativo de pontos sofridos pela equipe em sua história na NBA.

