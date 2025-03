Josh Giddey cala críticos da NBA pelo Bulls

Josh Giddey viveu altos e baixos nos últimos anos na NBA, mas definitivamente vive seu melhor momento com a camisa do Chicago Bulls. A grande fase do australiano impacta no momento mais quente da equipe em toda a campanha de 2024/25, com uma vaga no play-in quase assegurada. O armador, que convive com algumas críticas ao seu estilo de jogo, tem sido fantástico nas últimas semanas.

Os jogos contra o Los Angeles Lakers, nos últimos dias, foram marcantes. Além de dois triplos-duplos e atuações muito boas, Giddey ainda acertou o arremesso derradeiro do triunfo sobre o time da Califórnia, na última quinta-feira (27), do meio da quadra. Mas, apesar de simbólicos, eles não são os únicos pontos positivos do desempenho recente do jogador.

Nos últimos 12 jogos, os números de Giddey são impressionantes. Afinal, ele tem 22,4 pontos, dez rebotes, 9,7 assistências e 1,7 roubos de bola. Ou seja, quase médias de triplo-duplo. Além disso, acertou 52,3% dos arremessos e 50% das bolas de três. Enquanto isso, o Bulls teve nove vitórias nesse período.

Marcas não têm faltado também ao australiano de 22 anos. O triunfo contra Los Angeles marcou seu quinto triplo-duplo em 2024/25. Pelo Bulls, apenas outro jogador teve tantos desempenhos como esse em um único ano: o ídolo Michael Jordan.

Se olharmos apenas os últimos dez jogos, o australiano soma um total de 220 pontos, 100 assistências e 96 rebotes. Só outros sete atletas reuniram os mesmos números ou mais em uma sequência como essa em toda a história da NBA: Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson, Nikola Jokic, James Harden, Russell Westbrook e Luka Doncic.

O camisa 3 tem atuado mais à vontade em Chicago, com maior controle de bola e das ações ofensivas em relação aos últimos momentos no Oklahoma City Thunder. Mas, Giddey tem sido bom até mesmo em pontos onde não tinha grande eficiência no ex-time, como por exemplo, as bolas de três.

A cesta do meio da quadra que converteu na última quinta-feira também foi inédita. Afinal, após o jogo, Giddey admitiu que nunca havia feito um game-winner como jogador de basquete, nem mesmo fora da NBA. Além disso, ele exaltou o momento da equipe de Chicago.

“Eu nunca havia feito uma bola da vitória antes. Então, a sensação é maravilhosa. É um momento especial que estou vivendo e tem sido ótimo ao lado de todos esses caras. Acho que mostramos, nesse último mês, que podemos ser um bom time, que podemos vencer qualquer um. Afinal, o nosso estilo de jogo sufoca as pessoas. Nós estamos acelerando, cansando os rivais. Acho que muitos times não gostam de nos enfrentar”, afirmou o armador.

Agora a missão de Josh Giddey é levar o Chicago Bulls aos playoffs da NBA. A equipe está na nona posição do Leste, mas segue mais quente do que Atlanta Hawks e Orlando Magic, sétimo e oitavo colocados, respectivamente. Melhorar a posição do time até o fim da campanha regular é vital para ter chance de colocar a franquia na pós-temporada pela primeira vez desde 2021/22.

Coby White voando

Além de Josh Giddey, Coby White também merece muitos elogios no Bulls. O ala-armador, que lutou pelo prêmio de Jogador que Mais Evoluiu na campanha passada, teve um ano de altos e baixos. Mas, enfim alcançou a consistência em um momento importante de 2024/25.

Enquanto Giddey flerta com médias de triplo-duplo nos últimos jogos, seu companheiro de perímetro vem fazendo 29,5 pontos por jogo, além de 4,5 rebotes e 4,1 assistências.

Para se ter uma noção, a última vez que teve um desempenho de menos de 20 pontos foi no fim de fevereiro, quando anotou 19 contra o Los Angeles Clippers. Desde então, marcou pelo menos 20 em todos, e 25 ou mais em dez de 14 partidas.

Assim, com a dupla em ótimo momento, o Bulls cresceu na campanha e embalou uma sequência de quatro vitórias. A tendência, portanto, é que o time chegue forte e confiante na pós-temporada.

