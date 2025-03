Com Bulls em alta, Coby White é melhor da semana na NBA outra vez

A NBA está mesmo de olho na ascensão do Chicago Bulls sob o comando de Coby White. O armador, afinal, ganhou o prêmio de melhor jogador da semana na conferência Leste pela segunda vez seguida. É o primeiro caso de atleta premiado de forma consecutiva nessa temporada. Enquanto isso, no Oeste, um nome (muito) mais conhecido levou a honraria: Kevin Durant, do Phoenix Suns.

White, para começar, liderou o Bulls a três vitórias em quatro jogos no período. Ele teve médias de 30,3 pontos, 3,3 rebotes e 4,0 assistências nessas partidas. O jovem acertou 55,4% dos seus arremessos de quadra, enquanto só errou cinco de 33 lances livres que cobrou. As duas últimas semanas, aliás, foram as primeiras vezes que o atleta levou o tradicional prêmio da liga.

A boa sequência do armador tem reflexo coletivo claro, pois a equipe de Chicago venceu sete dos últimos nove jogos. A disparada, a princípio, quase garantiu o time no play-in do Leste. Além disso, trouxe uma marca histórica para o titular de 25 anos. Ele igualou ninguém menos do que Michael Jordan como únicos atletas da franquia com prêmios seguidos de melhor da semana.

Durant, por sua vez, levou o Suns a triunfos nos três jogos da última semana. O craque anotou 27,3 pontos, 4,3 rebotes e 6,3 assistências, além de só cometer três faltas na soma dos duelos. Ele converteu 58,8% dos seus arremessos de quadra nesse intervalo e, ao mesmo tempo, só errou um lance livre. Essa foi a primeira sequência de três vitórias do time de Phoenix desde janeiro.

A premiação também garantiu um feito histórico da liga ao ala de 36 anos. Ele igualou o lendário Kobe Bryant como segundo maior vencedor do prêmio semanal da liga: foram 33 eleições. Mas é seguro dizer que não vai ultrapassar o líder nesse quesito. O ainda ativo LeBron James, afinal, reina absoluto com (absurdos) 69 prêmios.

Outras menções

Além de Coby White (Bulls) e Kevin Durant (Suns), outros 15 jogadores da NBA foram citados na 19a votação da temporada. A lista inclui dez atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Trae Young (Hawks), Jayson Tatum, Kristaps Porzingis (Celtics), Josh Giddey (Bulls), Cade Cunningham (Pistons), Bennedict Mathurin, Myles Turner (Pacers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Paolo Banchero (Magic) e Quentin Grimes (76ers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Lakers), Ja Morant (Grizzlies), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Devin Booker (Suns) e Deni Avdija (Blazers).

