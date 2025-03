Coby White e Anthony Edwards são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (17) que Coby White e Anthony Edwards foram eleitos os melhores jogadores da 21a semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O armador do Chicago Bulls ganhou um prêmio inédito na carreira, enquanto o astro do Minnesota Timberwolves conquistou a honraria pela segunda vez.

White, para começar, comandou o Bulls a duas vitórias em três jogos nesse período. O titular registrou médias de 27,7 pontos, 7,0 rebotes e 4,0 assistências. Ele converteu mais de 46% dos seus arremessos de quadra, enquanto só errou um lance livre nas partidas. Os resultados positivos, por fim, deixaram o time de Illinois com vaga bem encaminhada no play-in.

O armador, a princípio, credita o técnico Billy Donovan pelo seu ótimo momento. “Ele me desafia todos os dias, antes de tudo. Você chega à NBA como um jovem jogador e quer fazer várias coisas. Tem muitos objetivos em mente, mas isso pode tirar o seu foco do que é mais importante. Por isso, ele sempre está em cima de mim para que coloque as vitórias em primeiro lugar”, contou.

Publicidade

Leia mais sobre Anthony Edwards

Edwards, por sua vez, levou o Timberwolves a triunfos nos três jogos da última semana. O ala-armador anotou 32,7 pontos, 3,3 rebotes e 4,3 assistências em mais de 38 minutos de ação. Ele acertou quase 52% dos seus arremessos de quadra, enquanto só somou cinco faltas no intervalo. Com isso, a equipe alcançou oito vitórias seguidas e ensaia entrar na zona de classificação direta aos playoffs.

Na última semana, Edwards surpreendeu ao dizer que vem estudando vídeos de Luka Doncic para aprimorar o seu jogo. “Tento observar como ele ataca marcações duplas, por exemplo, nas mais diferentes velocidades. Eu acho que entender a sua estratégia para atacar as defesas pode me ajudar muito. Então, vejo muitos vídeos dele”, revelou o craque de Minnesota.

Publicidade

Outras menções

Além de Coby White e Anthony Edwards, outros 11 jogadores foram citados na 18a votação da temporada. A lista inclui nove atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum (Celtics), Jarrett Allen (Cavaliers), Pascal Siakam (Pacers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Karl-Anthony Towns (Knicks) e Paolo Banchero (Magic) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Jalen Green (Rockets), Ivica Zubac, James Harden (Clippers), Ja Morant (Grizzlies) e Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA