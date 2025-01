Anthony Edwards: “Time titular do Timberwolves é terrível”

Anthony Edwards é a referência do time titular do Minnesota Timberwolves. Por isso, não há ninguém melhor para indicar um problema no quinteto. Pois, sim, ele crê que há. Depois da derrota contra o Golden State Warriors, o jovem astro perdeu a paciência e criticou a formação inicial da equipe. Ele está bravo, em particular, com a falta de energia assim que a bola sobe.

“O nosso time titular é terrível, pois nós começamos os jogos com a energia lá embaixo todas as noites. É a segunda unidade que sempre precisa entrar em quadra para pôr energia nas partidas. O nosso quinteto tem que iniciar os jogos mostrando a vontade de quem quer jogar e competir. Mais do que isso, de quem ama esse esporte”, afirmou o ala-armador, após o revés por 116 a 115.

Poucos jogos são mais ilustrativos sobre a crítica de Edwards do que a derrota contra o Warriors. Afinal, o Twolves saiu do primeiro quarto perdendo por 34 a 12. E, com isso, passou a noite inteira correndo atrás no placar. Conseguiu chegar ao empate só no minuto final de jogo, mas, então, Stephen Curry decidiu em favor dos visitantes. Apesar das críticas, o ala-armador ressalta o espírito de luta do time.

“Nós não começamos o jogo bem, mas, hoje, acho que o nosso foco deve estar no final. Não há vitórias morais aqui, mas lutamos. Ficamos mais de 20 pontos atrás logo no primeiro quarto, então todos pensaram que seria uma ‘lavada’. Mas a gente reagiu e lutou. Conseguimos voltar para o jogo e, por isso, estou orgulhoso do nosso esforço”, ponderou o craque.

Já mudou

A reclamação de Anthony Edwards sobre o time titular do Timberwolves não é novidade. Aliás, o técnico Chris Finch já mexeu nisso. A equipe tirou o veterano Mike Conley do quinteto inicial nas últimas semanas e colocou Donte DiVincenzo em sua formação. Os números, por enquanto, não indicam melhora. E o início das partidas, em especial, segue como um problema.

“Golden State começou o jogo da forma como nós deveríamos ter iniciado. E não há desculpas para isso. Nós temos que ser melhores de partida e precisamos fazer isso juntos. É verdade que lutamos e conseguimos ter chance de vencer. Mas, se a gente tivesse iniciado a noite um pouco diferente, a história teria sido bem diferente”, analisou DiVincenzo.

Iniciar uma partida tão atrás no placar, como resultado, traz uma série de dificuldades extras. A rotação do time precisa encurtar e os atletas são mais exigidos, enquanto a margem de erro diminui muito. Para Finch, é um cenário ruim demais para encarar noite após noite. “Eu vou falar o óbvio: nós perdemos esse jogo no primeiro quarto. Pois, dali em diante, tínhamos que fazer uma atuação perfeita”, resumiu.

Rebotes

Outro ponto da partida que prejudicou o Twolves foi a tábua. A equipe só pegou 25 rebotes defensivos, enquanto o Warriors coletou 14 ofensivos. É uma surpresa, mas isso reflete uma dificuldade crônica de Minnesota na temporada. O time estava no TOP 10 de rebotes defensivos da campanha passada. Na atual, mesmo com a presença de Rudy Gobert, virou o nono pior da liga.

“Eu acho que, várias vezes, um rebote defensivo começa bem antes do arremesso. São questões como posicionamento, por exemplo. Para melhorar nisso, a princípio, temos que seguir o time que somos no lado defensivo da quadra. E, ao mesmo tempo, fazer um trabalho um pouco melhor perseguindo os rebotes. No fim das contas, sei que isso começa por mim”, admitiu o pivô francês.

