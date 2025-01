“Shai Gilgeous-Alexander é o MVP”, crava Anthony Edwards

Anthony Edwards teceu vários elogios a Shai Gilgeous-Alexander, após o duelo de suas equipes, e afirmou que o rival está jogando como MVP. Nessa terça-feira (31), o Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 113 a 105. Desse modo, se mantém na liderança da Conferência Oeste. O Timberwolves, por sua vez, ocupa o oitavo lugar. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in.

Em quadra, o camisa 2 do Thunder foi o destaque, com 40 pontos. Além disso, ele acertou 15 dos 23 arremessos que tentou. Portanto, um aproveitamento de 65%. Na entrevista pós-jogo, Anthony Edwards enalteceu Shai Gilgeous-Alexander, e disse que o canadense é o MVP da NBA nesta temporada. E, segundo o astro do Timberwolves, o armador já deveria ter vencido o prêmio em 2024.

“Shai é o MVP da NBA. Para mim, ele é indefensável. Então, contra ele, você tem que mandar dobras de marcação. Especialmente se ele estiver em um duelo favorável. Toda vez que ele estiver sendo marcado por um defensor que ele sabe que não consegue marcá-lo, ele vai pontuar”.

“Não sei se eles darão o prêmio novamente para Nikola Jokic. Hoje, eu diria que o Shai está parecendo o MVP, cara. Ele foi incrível mais uma vez nesta noite. Além disso, ele é consistente todas as noites. O time vai dar a bola para ele e deixá-lo produzir. Não é preciso nem pensar duas vezes. Eu amo assistir isso. É incrível, cara. Se ele se mantiver assim, espero que eles considerem [o prêmio de MVP] para ele, com certeza. Enfim, sinto que ele já deveria ter vencido no ano passado. Mas, agora. ele está jogando de uma forma incrível”, contou Edwards.

Ao tomar conhecimento da fala de Anthony Edwards sobre o MVP, Shai se mostrou lisonjeado. O astro do Thunder destacou a importância das palavras de um colega de profissão. Além disso, retribuiu os elogios ao camisa 5 do Timberwolves.

“Sem ofender vocês da imprensa, mas a melhor satisfação é quando seus colegas e os caras que fazem a mesma coisa da vida que você, em um nível muito alto, reconhecem seu trabalho e talento. É uma sensação muito boa. Obviamente, olha o calibre dele como jogador… O céu é o limite para ele”, disse o camisa 2 de Oklahoma City.

Assim como Anthony Edwards, uma casa de apostas dos EUA, considera Shai o favorito para o prêmio de MVP da NBA em 2024/25. De acordo com a Bovada, o canadense tem uma cotação de 2,30 para vencer o prêmio. Ou seja, a cada US$1 apostado, o retorno seria de US$2,30 (lucro de US$1,30). Após o jogador do Thunder aparecem Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo. Mas, na última corrida para MVP, Shai está atrás desses dois concorrentes.

O armador, de fato, tem números que merecem o favoritismo. Afinal, suas médias são de de 31,3 pontos, seis rebotes e 5,5 assistências. O talento ofensivo, além disso, se une ao alto nível como defensor, uma vez que registra dois roubos de bola e 1,2 toco por partida. Ou seja, Shai impacta o líder do Oeste nos dois lados da quadra.

Confira as cotações nas casas esportivas para o MVP da NBA em 2024/25:

Shai Gilgeous-Alexander: 2,30

Nikola Jokic: 2,35

Giannis Antetokounmpo: 5,75

Jayson Tatum: 13,00

Victor Wembanyama: 51,00

