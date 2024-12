Shai Gilgeous-Alexander vira favorito ao MVP da NBA

Shai Gilgeous-Alexander é o favorito para MVP da NBA em 2024/25. Pelo menos, nas casas de apostas. Enquanto aparece somente em terceiro na Corrida para o prêmio, o craque do Oklahoma City Thunder desbanca os principais concorrentes nas agências, como Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo.

O canadense de fato tem números que merecem o favoritismo. Afinal, ele tem médias de 31 pontos, 6.1 rebotes e 5.6 assistências. O talento ofensivo, além disso, se une ao alto nível como defensor, uma vez que ele registra 1.9 roubo e 1.2 toco por partida. Por fim, o armador ainda lidera o Oklahoma City Thunder à melhor campanha do Oeste, com 26 vitórias e cinco derrotas.

A combinação, portanto, favorece Shai Gilgeous-Alexander na corrida para MVP da NBA. De acordo com a Bovada, uma casa de apostas dos EUA, o astro tem uma cotação de 2,30 para vencer o prêmio. Ou seja, a cada US$1 apostado, o retorno seria de US$2,30 (lucro de US$1,30).

Publicidade

Após o jogador do Thunder, vem Nikola Jokic. Em terceiro, por sua vez, Giannis Antetokounmpo. Por fim, Jayson Tatum e Victor Wembanyama são quarto e quinto colocados nas cotações esportivas, respectivamente.

Na Corrida para MVP da NBA, porém, o cenário é diferente. Na última atualização, que aconteceu no dia 27 de dezembro, Gilgeous-Alexander apareceu somente na terceira posição. A frente dele foram citados Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

Publicidade

Leia mais!

Os dois favoritos da liga apresentam números semelhantes de pontuação. O grego, aliás, lidera a NBA. O sérvio, por sua vez, conta com médias próximas de triplo-duplo por jogo, com 30.8 pontos, 12.5 rebotes e 9.5 assistências. Porém, os times dos dois não têm campanhas como a do Thunder.

O jornalista Ari Aguiar, da ESPN Brasil, desse modo, realizou um comentário polêmico recentemente. Segundo ele, Gilgeous-Alexander já teria sido MVP da NBA se estivesse em uma equipe mais popular, como o New York Knicks.

“Se Shai Gilgeous-Alexander fizesse o que faz no Knicks, o MVP estaria garantido em novembro. É verdade. Ano passado, também. O que ele faz é impressionante, mas ele joga em Oklahoma City. Não tem mídia nenhuma. Além tudo, não é americano”, lamentou Ari Aguiar.

Publicidade

Desse modo, confira as cotações nas casas esportivas para o MVP da NBA:

Shai Gilgeous-Alexander: 2,30

Nikola Jokic: 2,35

Giannis Antetokounmpo: 5,75

Jayson Tatum: 13,00

Victor Wembanyama: 51,00

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA