Charles Barkley: “Problema do Lakers é maior que Doncic ou LeBron”

O Los Angeles Lakers entrou na offseason se equilibrando entre dramas e incertezas. Há novos donos na franquia e, ao mesmo tempo, muita pressão pela chegada de reforços. Nada atrai mais atenção, no entanto, do que o jogo de forças e a “passagem de tocha” dentro do elenco. Charles Barkley acompanha a situação, mas vê as discussões entre Luka Doncic e LeBron James como uma grande distração no Lakers.

“LeBron está na reta final de sua carreira. Luka, enquanto isso, é a peça central do time olhando para o futuro. Então, o cenário é bem simples. E, por isso, digo que a dinâmica entre esses dois astros não é o maior dilema da organização. Há um problema maior. A questão principal é que há rivais no Oeste que são muito melhores do que eles”, disparou a lenda da NBA.

O Lakers terminou a última temporada regular na terceira colocação do Oeste, mas foi uma decepção nos playoffs. Então, a atuação tímida da equipe na agência livre frustrou os torcedores. O time só substituiu Dorian Finney-Smith com Jake LaRavia e trouxe o pivô Deandre Ayton. Para Barkley, a princípio, a franquia deveria se importar mais em seguir com reforços do que egos internos.

“A preocupação dessa equipe não deveria ser agradar um ou outro, mas os adversários que vão enfrentar. Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Denver Nuggets estão aqui, não vão a lugar nenhum. Los Angeles até vai ter um bom time, mas pode passar por esses três? Essa é a questão que deveria incomodá-los e ser o foco nesse momento”, reforçou o membro do Hall da Fama.

Em transição

Charles Barkley se incomoda com as discussões entre LeBron James e Luka Doncic no Lakers, em particular, por não ver motivo para isso. Não deveria ser uma transição tão difícil ou polêmica. Em primeiro lugar, a idade dos dois deixa claro que o esloveno será o futuro competitivo do time. Ele entende, acima de tudo, que o veterano está pronto para se adaptar a uma realidade com menos protagonismo.

“Essa transição deve ser fácil para LeBron, pois ele pode atuar sem a bola nas mãos. Quando você é um grande jogador e o time traz outros grandes jogadores, é preciso aprender a não ter a posse o tempo inteiro. Luka é mais jovem e vai ter uma grande vantagem porque tende a ter a bola. LeBron, então, é quem precisa se adaptar ao sistema dessa vez”, avaliou o ex-ala-pivô.

Ninguém questiona a importância de James para a história do jogo e a NBA atual. Mas, na contramão de outros momentos, Barkley crê que é o momento do astro assumir um papel menor. “Ele é um grande jogador e, durante a carreira, aprendeu a ser esse cara que não depende da bola o tempo inteiro. Ele é o motivo pelo qual uma ‘passagem de tocha’ em Los Angeles deveria ser tranquila”, completou.

Sutileza

O drama sobre a transição de referências do Lakers começou com o fim da temporada passada. James sente que deu um grande voto de confiança ao assinar com a equipe angelina. Mais do que isso, ganhou um campeonato para Los Angeles. Então, com a chegada de Doncic, foi colocado de lado de forma rápida. Segundo Brian Windhorst e Ramona Shelburne, da ESPN, o ala está chateado no momento.

“LeBron entende que adquirir uma jovem estrela como Luka foi uma oportunidade. Mas, da sua perspectiva, faltou sutileza nessa transição. Luka, afinal, nunca pediu para jogar pelo time. Enquanto isso, LeBron escolheu Los Angeles. Fez essa escolha em 2018, logo depois da franquia ficar cinco temporadas seguidas fora dos playoffs. E, dois anos mais tarde, conduziu a conquista do título da NBA”, explicou os jornalistas.

