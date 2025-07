Bronny James faz ótimo jogo, mas Clippers bate Lakers

Bronny James foi um dos cestinhas do Los Angeles Lakers diante do Los Angeles Clippers nessa segunda-feira (14) de Summer League. O jovem liderou seu time com 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, enquanto Cole Swider fez 16 pontos e pegou cinco rebotes. No entanto, o Clippers venceu por 67 a 58, com 19 pontos de Jordan Miller.

Continua após a publicidade

O Clippers segue invicto na Summer League e luta por uma das vagas nas semifinais após três jogos, enquanto o Lakers venceu apenas um e perdeu dois. No entanto, para conseguir a classificação, é preciso não só ter boa campanha, mas ter um grande saldo de pontos. Por enquanto, nove times ainda não perderam no torneio, sendo cinco deles com três partidas e os outros quatro com duas.

E a Summer League serve muito para jogadores como Bronny James e Jordan Miller. Enquanto o primeiro foi muito criticado desde seu Draft, o segundo foi dispensado pelo Clippers há exatamente uma semana. O ala busca seu espaço na NBA, mas não vinha tendo minutos em seu time após dois anos na equipe. Então, é uma nova chance de provar que os dois possuem talento o bastante para seguirem na liga.

Continua após a publicidade

No entanto, a diferença é que Bronny está com 20 anos e Miller já fez 25. Ou seja, para o jogador do Clippers, a Summer League acaba tendo um peso maior do que para o do Lakers. Como resultado, ele possui médias de 21.0 pontos, 6.7 rebotes, 1.7 roubo de bola e acertou 35.3% de três no torneio.

Leia mais

Bronny James, por outro lado, fez seu grande jogo pelo Lakers contra o Clippers em apenas 24 minutos. Ele acertou seis das dez tentativas de arremessos, sendo três em cinco do perímetro. Não foi o suficiente para vencer o adversário, mas mostrou que é capaz de pontuar, já que é conhecido mais pela defesa.

Continua após a publicidade

A rodada de segunda-feira da Summer League ainda contou com outros seis jogos, além de Clippers e Lakers. Veja os resultados:

(3-0) Atlanta Hawks 111 x 108 Houston Rockets (0-3)

ATL: Kobe Bufkin (25 pontos, seis rebotes)

HOU: Adonis Arms (24 pontos, sete assistências, seis assistências)

(1-2) Chicago Bulls 114 x 105 Indiana Pacers (1-2)

Continua após a publicidade

CHI: Matas Buzelis (28 pontos, cinco rebotes)

IND: Kam Jones (20 pontos, seis assistências, quatro rebotes, três roubos de bola)

(3-0) Charlotte Hornets 87 x 69 Dallas Mavericks (1-2)

CHA: Kon Knueppel (16 pontos, dez rebotes, quatro assistências)

DAL: Ryan Nembhard (11 pontos, oito assistências)

(2-1) Boston Celtics 96 x 100 Miami Heat (1-2)

Continua após a publicidade

BOS: Baylor Scheierman (19 pontos, nove assistências, cinco roubos de bola)

MIA: Kel’el Ware (21 pontos, 15 rebotes)

(0-3) Utah Jazz 91 x 93 San Antonio Spurs (3-0)

UTA: Kyle Filipowski (35 pontos, 11 rebotes)

SAS: David Jones-Garcia (28 pontos, seis rebotes, quatro assistências, 5-11 em três pontos)

(1-2) Phoenix Suns 76 x 94 Sacramento Kings (3-0)

Continua após a publicidade

PHO: Ryan Dunn (18 pontos, seis rebotes)

SAC: Nique Clifford (19 pontos)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA