Lakers teve encontro de GM, técnico e Luka Doncic

Em longa matéria produzida por Brian Windhorst e Ramona Shelburne, da ESPN, os jornalistas revelaram detalhes de um jantar entre o GM do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, o técnico JJ Redick e Luka Doncic. Ainda segundo a publicação, os três se reuniram quatro dias depois da eliminação da equipe nos playoffs da NBA.

O encontro aconteceu em um badalado restaurante em West Hollywood, na Califórnia. Além do GM e técnico do Lakers, a empresária de Luka Doncic também participou. Então, o objetivo do encontro teria sido deixar claro para o astro que ele é o novo “rosto” da franquia.

“LeBron James, que foi a peça central de todas as decisões do time nos últimos sete anos, não estava presente. O objetivo da reunião era claro: dizer que Doncic é o rosto da franquia agora. O Lakers quer queria que todos soubessem disso. Pelinka e Redick explicaram a estratégia para montar o time em torno dele e também falaram sobre como lidar com o novo CBA da NBA”, publicaram os jornalistas.

O Los Angeles Lakers tem sido meticuloso em estreitar laços com Doncic desde troca com o Dallas Mavericks em fevereiro. No entanto, desde que vestiu a camisa do time, a direção não teve chance para isso. Até o jantar. Assim, o encontro marcou o início de uma relação mais profunda. Aliás, pensando no futuro próximo. Afinal, o armador é elegível para assinar uma extensão de contrato com Los Angeles.

Nesta offseason, Luka Doncic pode aceitar um contrato de quatro anos, no valor de US$ 223 milhões. Da mesma forma, tem a opção de um vínculo de três anos e US$160 milhões. Seja qual for a escolha do craque, o objetivo do Lakers é fazer com que ele esteja na franquia nos próximos anos.

No entanto, a extensão não foi pauta do jantar. Há planos para a direção da franquia visitar Doncic na Europa nesta offseason. Agora, são discutidos jogadores com quem ele gostaria no elenco, o estilo de jogo e a cultura do time. Apesar de estar aberto a qualquer dos cenários de renovação, o Lakers terá que esperar. Isso porque o astro vai jogar pela seleção eslovena no EuroBasket, que vai até meados de setembro. Então, seu novo contrato na NBA deve ser resolvido depois do torneio.

Por fim, o site ClutchPoints repercutiu os detalhes do jantar do Lakers entre GM, técnico e Luka Doncic. De acordo com o portal a postura de Pelinka e Redick deixam clara a posição da franquia sobre LeBron James.

“Em uma agência livre repleta de perguntas, uma coisa ficou clara: o Lakers está passando a tocha de forma silenciosa. A era LeBron James pode estar chegando ao fim, mas Los Angeles já está investido, emocional e estrategicamente, na era Luka Doncic. E, até agora, tudo indica que se trata de uma visão mútua entre jogador e franquia”, publicou o portal.

