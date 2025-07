Austin Reaves rejeita rumores sobre Luka Doncic

O Los Angeles Lakers tem sido alvo de rumores da NBA nos últimos dias. Segundo diferentes fontes nos EUA, polêmicas teriam surgido no núelco liderado por Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves. Com o esloveno sendo o ‘rosto do futuro’ na equipe, os outros dois astros estariam insatisfeitos e poderiam sair.

Continua após a publicidade

O primeiro a noticiar um possível problema foi John Gambadoro, da FM Arizona Sports. De acordo com o locutor, Reaves e LeBron não gostam de jogar com Luka Doncic. Isso porque, o esloveno teria controle quase que total da bola e seu estilo estaria prejudicando os camisas 15 e 23.

O agente de Reaves, no entanto, desmentiu os rumores entre o jogador e Doncic. De acordo com Aaron Reily, os dois atletas do Lakers se admiram e tem respeito um pelo outro.

“Austin não tem nada além do mais profundo respeito por Luka e realmente gosta de jogar ao lado dele. Qualquer sugestão ao contrário é falsa. Então, ele está empolgado para estar em quadra com Luka, agora e no futuro”, disse Reilly.

Continua após a publicidade

Apesar dos rumores, Austin Reaves viveu o melhor ano da carreira ao lado de Luka Doncic. Antes da chegada do armador, em troca com o Dallas Mavericks, o camisa 15 tinha médias de 19.8 pontos e 4.3 rebotes. Porém, com o esloveno, os números subiram para 21 pontos e 4.8 rebotes.

Leia mais!

Reaves, aliás, já havia elogiado Doncic. Em março, o ala-armador comentou sobre a chance de jogar ao lado do esloveno e revelou que a amizade entre ambos havia ganhado força. Além disso, garantiu que queria solidificar ainda mais a parceria com o armador.

Continua após a publicidade

“Tem sido muito divertido conhecê-lo. Luka Doncic é um cara muito gento boa. Só precisa parar de tirar meu dinheiro jogando cartas no avião. Como eu disse, tem sido muito legal. Então, estou ansioso para seguir com essa relação”, disse Reaves.

Austin Reaves, de 27 anos, vai para a sua quinta campanha com o Lakers. A cada temporada, ele melhorou em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. Ao lado de Doncic, ele vê o time de Los Angeles brigando por títulos.

Por fim, ainda não se sabe se Reaves seguirá como colega de time de Doncic. Na semana passada, o ala-armador recusou uma oferta de de contrato com o Lakers. Segundo Dan Woike, do portal The Athletic, consistiu no valor máximo que podia oferecer neste momento: US$89,2 milhões por quatro anos.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA