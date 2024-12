Jaylen Brown detona defesa do Celtics após mais uma derrota

Jaylen Brown não costuma ser alarmista, mas, depois de mais uma derrota, está claro que o Boston Celtics está em crise. O atual campeão já perdeu cinco dos últimos nove jogos e, assim, se afasta dos melhores recordes da liga. A equipe está prestes a ver o New York Knicks, aliás, tomar a vice-liderança da conferência. Para o ala, a razão dos problemas do time está na defesa.

“Nós precisamos, antes de tudo, retomar a ênfase no lado defensivo da quadra. Foi isso o que perdemos nos últimos jogos. A nossa intensidade na defesa diminuiu, enquanto os outros times estão nos pressionando mais. Eles têm sido mais físicos do que nós. Então, precisamos dar uma resposta com o mesmo tipo de postura. Pois essas últimas partidas são inaceitáveis”, criticou o astro, depois da derrota para o Indiana Pacers.

As críticas de Brown, a princípio, até encontram base nos números. O Celtics conquistou o título na última temporada com a segunda defesa mais eficiente da liga. No entanto, agora, a equipe só está na oitava posição no quesito. Mas isso não mudou tanto assim nessa sequência ruim. O time registrou a décima marcação mais eficiente da liga nos últimos nove jogos. Os números não mentem, mas não mudam a sensação do ala.

“No ataque, nós estamos bem. E tivemos bons momentos defensivos nessa temporada, mas isso criou um pouco de comodismo da nossa parte. Temos que achar maneiras de manter os adversários sem pontuarem e proteger o aro de forma mais consistente. Em síntese, é preciso melhorar a comunicação e ajuda. Acho que perdemos esse caminho”, avaliou o atual MVP das finais da liga.

Leitura de jogo

A frustração de Jaylen Brown com a defesa do Celtics teve um teor diferente na derrota contra o Pacers. Ele crê que, antes de tudo, o time não foi inteligente reagindo ao que o jogo apresentava. Indiana só tentou 23 arremessos de longa distância no duelo e, ainda assim, anotou 123 pontos. Isso porque, em sua interpretação, não se adaptou para marcar de acordo com a proposta ofensiva do rival.

“Todos os times têm tendências defensivas, a princípio. Mas é diferente quando se está em quadra e o seu adversário decide atacar o garrafão o tempo inteiro, em velocidade. Em particular, uma equipe como Indiana. Eu acho que eles tiveram muitas bandejas e cestas fáceis porque simplesmente não soubemos ler quem poderia fazer a ajuda”, explicou o atleta de 28 anos.

O Celtics é o quarto time que menos cede tiros de longa distância em média. O Pacers soube explorar isso, enquanto Boston não soube mudar a postura. “Indiana não teve tantos arremessos de três pontos. Então, para uma defesa funcional, isso significa que não deveríamos ter cedido tantas bandejas. Poderíamos ter protegido o aro melhor, certamente. Mas não entendemos como reagir”, reforçou.

Recuperação

O ditado popular diz que, com um ano novo, vem vida nova. O Celtics vai precisar disso, pois o calendário da NBA será um desafio. A equipe inicia 2025 com quatro jogos seguidos fora de casa, contra times que estão no TOP 8 do Oeste no momento. Por isso, Brown sabe que a melhora defensiva de Boston não pode demorar. É um intervalo de seis dias capaz de encaminhar a temporada do atual campeão.

“Nós temos uma sequência dura de jogos começando em janeiro, então não é tempo de lamentar. Não podemos abaixar a nossa cabeça. Temos que estar em alerta e prontos para o que está por vir, pois o problema está claro. Não jogamos com a intensidade e esforço que deveríamos nos últimos jogos. Simples assim”, concluiu um dos líderes do Celtics.

