Jaylen Brown: “Prefiro ficar de fora das Olimpíadas do que assinar com a Nike”

Os problemas de Jaylen Brown com a Nike podem tirá-lo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Dessa vez, por vontade própria do astro do Boston Celtics. Em entrevista a Stephen A. Smith, da ESPN, o ala afirmou que tem a participação pelos EUA nos Jogos como um dos seus grandes sonhos. No entanto, se houver chantagem para que assine com a fornecedora, ele pretende desistir.

“Nas Olimpíadas de 2028, se eu tiver que assinar com a Nike para aumentar minhas chances, eu vou desistir”, afirmou Jaylen Brown. “Acho que as empresas de calçados deveriam ter menos contorle sobre a indústria”, acrescentou.

A relação entre o campeão da NBA e a marca estadunidense é interessante. Afinal, após ser selecionado no Draft como a terceira escolha de 2016, ele assinou um acordo com a rival Adidas para um contrato que durou por cinco anos.

Depois que o contrato terminou, ele passou a ser um “agente livre” em relação ao patrocínio de tênis. Ele “flertou” com a New Balance, mas não chegou a assinar um vínculo. Depois disso, começou a usar os modelos produzidos pela Nike em homenagem a Kobe Bryant, mas tapando o logotipo da marca e substituindo pela própria, a “741”.

Em 2022, por sua vez, Brown atacou pela primeira vez a empresa. Isso quando a Nike rompeu o contrato com Kyrie Irving, seu antigo companheiro. Os tênis com a assinatura do armador eram uns dos mais famosos vendidos pela empresa. Entretanto, a polêmica anti-semita em que o astro, que estava no Brooklyn Nets na época, se envolveu, quebrou o acordo entre os lados.

Na época, Brown foi ao X (antigo Twitter) para apontar algumas ironias sobre a atitude da marca. “A Nike querer falar de ética é muito engraçado”, disparou.

Desde então, o astro do Celtics passou a ser um dos nomes mais críticos aos comportamentos da empresa. O que, em sua visão, o prejudicou na convocação para as Olimpíadas de Paris 2024. Isso porque, ele sequer foi cotado para uma das 12 vagas, apesar de ter ganho o prêmio de MVP das finais de 2024. Vale lembrar que a Nike é a principal patrocinadora do Team USA.

“Nike, é isso que fazemos?”, questionou Brown no X, após ter ficado de fora da convocação de Steve Kerr.

A influência da marca, no entanto, foi negada por Grant Hill, diretor da USA Barketball. Em coletiva, ele afirmou que a Nike não foi consultada sobre qualquer nome que poderia estar na convocação. Entre os 12 nomes, inclusive, Joel Embiid é um dos rostos da Under Armour, enquanto Devin Booker, da Adidas.

“Eu na verdade usei FILA durante grande parte da minha carreira. Ok, isso era para ser uma piada, mas tudo bem. No fim, acho que estamos orgulhosos de nossa montagem de elenco para as Olimpíadas. Ele era um dos nossos nomes que estavam no radar, mas fomos por um outro caminho. O que posso dizer é que as teorias, não passam disso e não são verdade”, ressaltou.

Brown, porém, não parece acreditar que é apenas uma “teoria da conspiração”. Desse modo, mesmo que siga entre os mais cotados para Los Angeles 2028, sua presença depende da independência com seus patrocinadores.

