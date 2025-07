Erik Spoelstra: “Heat não pode ter medo de outros times do Leste”

Nas últimas duas décadas, o técnico Erik Spoelstra já comandou times fortes do Miami Heat. Mas isso ficou para trás. A franquia vem de duas eliminações seguidas na primeira rodada dos playoffs, depois de classificar na oitava posição do Leste. No entanto, o treinador sabe que a esperança do torcedor se renovou com uma conferência “mais acessível do que nunca” em 2026.

“Eu acho que é uma visão legal para a torcida, mas nós temos que competir contra quem vier. Não podemos ter medo dos outros times do Leste em nenhuma situação. E não podemos pensar que há chance só porque um atleta se lesionou ou aquela equipe mudou o elenco. Isso é uma mentalidade perdedora, pois é preciso querer encarar os melhores sempre”, cravou o bicampeão da NBA.

O Heat, a princípio, se movimentou de forma bem tímida no mercado. Norman Powell chegou via troca, enquanto Duncan Robinson deu lugar a Simone Fontecchio. Além disso, a equipe conseguiu selecionar o armador Kasparas Jakucionis no draft. Parece pouco, mas, com uma boa preparação, Spoelstra aposta que as mudanças podem dar ótimos resultados.

“Nós sabemos que precisávamos melhorar e havia lacunas a preencher. Temos que fazer uma boa pré-temporada, o que creio que vai acontecer. Os jogadores vão se reapresentar prontos para isso porque todos estão motivados. Estão aproveitando as férias, pois querem acelerar assim que os treinos voltarem. E, assim, dar um bom primeiro passo em uma grande temporada”, projetou o técnico.

Hora decisiva

Os estudos de Erik Spoelstra têm foco, em particular, no desempenho ruim do Heat em relação a outros times em jogos apertados. A equipe só venceu oito de 25 partidas decididas por cinco ou menos pontos na última temporada. Foi o terceiro pior índice da liga. Além disso, o time perdeu 22 partidas em que chegou a ter vantagem de dígitos duplos – maior marca do ano.

“Os jogos apertados da temporada passada são algo que temos estudado muito. Afinal, isso pode mudar o rumo de uma campanha. Se você tem mais vitórias do que os rivais em partidas assim, que chegam ao último quarto ao alcance, é uma vantagem enorme. Então, nós sabemos que é uma das questões em que precisamos melhorar”, apontou o veterano treinador.

Spoelstra também admite a necessidade de uma evolução ofensiva do Heat. A franquia, afinal, não figura entre os 15 ataques mais eficientes da liga desde 2022. “Certamente, queremos construir um sistema ofensivo que seja mais dinâmico também. Pois, assim, vamos ser mais difíceis de prever e conter para quem está do outro lado”, completou.

Longe do ideal

É verdade que, mesmo em uma temporada abaixo da crítica, o Heat deu uma resposta positiva em alguns instantes cruciais. Venceu duas partidas eliminatórias fora de casa, por exemplo, para garantir vaga nos playoffs. Isso pode ser uma ponta de esperança para dias melhores em Miami. Mas Spoelstra admite que é pouco para uma equipe desse porte.

“Foi uma campanha de muitos problemas, mas, no fim das contas, ficamos orgulhosos da forma como melhoramos. E, com isso, crescemos no momento certo. Sinto que encontramos o nosso ritmo nos últimos dez jogos. E, em seguida, vencemos dois jogos de play-in bem competitivo. Mas todos sabem que essa não é a posição em que queremos estar”, concluiu o experiente técnico.

