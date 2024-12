Depois de Trae Young, Russell Westbrook, LaMelo Ball e vários outros, foi a vez de Jaylen Brown e Ime Udoka, técnico do Houston Rockets, receberem multas da NBA. Na atual temporada, a liga tem adotado uma postura rigorosa em punições a jogadores e treinadores. O anúncio foi feito na quinta-feira (5).

O jogador do Celtics levou US$25 mil de penalização por fazer um gesto de corte em sua própria garganta, após uma enterrada na última quarta-feira (4), no jogo contra o Detroit Pistons. Já Udoka, foi punido em US$50 mil por por confrontar e xingar um árbitro, por não deixar a quadra em tempo hábil após ser expulso e por críticas públicas ao time de juízes. Tudo isso aconteceu na terça-feira (3), em derrota para o Sacramento Kings.

Udoka não foi o único envolvido. O ala dos Rockets, Tari Eason, foi multado em US$35 mil por jogar uma toalha e xingar um torcedor. Além disso, Alperen Sengun levou mais US$15 mil em multas ao xingar um juiz. Então, Udoka e Sengun receberam faltas técnicas e foram expulsos faltando menos de dois minutos para o fim do jogo.

“Faltas não marcadas e faltas claras bem na frente deles”, disse Udoka sobre o árbitro John Goble após a partida. “Estão marcando faltas leves, movimentações mínimas, coisinhas desse tipo. Mas não querem marcar as óbvias bem na frente deles. Foi isso. Achei que Sengun foi claramente agarrado algumas vezes naquela jogada e na finalização, mas eles não querem marcar. Então, eu disse a ele para arrumar um par de óculos e abrir os olhos”.

Dessa forma, a liga não tem poupado os jogadores de multas. Até agora, foram quase US$2 milhões no total. A maior punição foi para Joel Embiid. Antes mesmo de estrear, o pivô do Philadelphia 76ers recebeu uma multa de US$1 milhão e ficou suspenso por três partidas. Isso porque empurrou um jornalista no vestiário após uma derrota do seu time.

Além disso, LaMelo Ball também pagou US$100 mil para a NBA. Afinal, o armador usou, em entrevista pós jogo, o termo “sem viadagens” (em inglês, “no homo”). A NBA, assim, entendeu que o armador usou uma declaração homofóbica. Desse modo, aplicou a multa máxima ao jogador de 23 anos. Um dia depois da declaração, após a derrota para o Cleveland Cavaliers, Ball comentou sobre o caso. Segundo ele, não houve qualquer intenção de ofender alguém.

Isso tudo mostra como o comissário Adam Silver e a liga estão mais ativos em punir não só por ocorrências em quadra. Jaylen Brown, Ime Udoka e o resto do Rockets não passaram impunes pela NBA.

