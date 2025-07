Camisa de Luke Kornet no Spurs tem motivo hilário

Luke Kornet escolheu a camisa 7 no San Antonio Spurs. Após vestir a 40 no Boston Celtics, o pivô optou por um novo número durante a passagem pelo seu sexto time na NBA. O veterano assinou um acordo de quatro temporadas com a equipe texana, sendo o último ano uma opção da franquia para 2028/29.

Após a escolha pela camisa, Kornet foi questionado sobre o motivo. De acordo com Matthew Tynan, da Corporate Knowledge, a decisão teria um motivo hilário. “Ele admitiu para a imprensa que escolheu o 7 porque espera ser um terço do jogador que Tim Duncan foi no Spurs”.

Duncan construiu sua carreira no Spurs com a camisa 21. O ala-pivô passou todos os 19 anos da carreira em San Antonio após ter sido a primeira escolha do Draft de 1997. No período, assim, ele se consagrou como o maior ídolo da história da franquia, vencendo todos os cinco títulos que San Antonio conquistou na NBA.

Em 2015/16, Duncan se aposentou da NBA com médias de 19 pontos, 10.8 rebotes e 2.2 tocos, além de dois MVPs. Desta forma, ele teve sua camisa aposentada pelo Spurs na temporada seguinte.

Com a camisa 7 do Spurs, desse modo, Luke Kornet decidiu homenagear Duncan. Embora ele não possa vestir o número 21, cujo o ídolo imortalizou, o pivô mantém um significado especial na escolha para tentar ter um valor importante durante sua passagem em San Antonio.

Apesar de estar bem longe do que Duncan representa para os fãs do Spurs, Kornet trará experiência a um time jovem de San Antonio, na tentativa de retomar as glórias do passado. Enquanto a franquia conta com um dos elencos mais novos da NBA, o pivô será o segundo mais velho da equipe.

Além disso, Luke Kornet já foi campeão da NBA. Em 2024, ele ajudou o Celtics a alcançar o troféu, com médias de três pontos e 3.2 rebotes, com 10.2 minutos por jogo durante a campanha. Além disso, na campanha passada, ganhou destaque, em especial, como defensor de garrafão nos playoffs.

Por fim, no Spurs, Kornet chega a sua sexta equipe na NBA. Antes, ele defendeu New York Knicks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks e Celtics. Em 353 jogos, portanto, ele teve médias de 5.2 pontos, 3.5 rebotes e 1.1 assistência.

