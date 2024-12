Utah Jazz busca troca de veteranos do elenco

Em meio a reconstrução do elenco nos últimos anos, espera-se que o Utah Jazz busque troca para alguns veteranos até a trade deadline. A equipe tem tido uma campanha ruim na temporada 2024/25, diferentemente de outros anos após as trocas de Donovan Mitchell e Rudy Gobert, quando a equipe chegou ao período de trocas em zonas de playoffs.

Então, Tim MacMahon, da ESPN, fez uma projeção sobre o recrutamento e a posição das equipes no processo do ano que vem,. O jornalista apontou nomes que podem ser negociados. Isso porque o foco no time atual é o desenvolvimento dos jovens atletas.

“Atualmente, nada é mais importante em Utah do que o desenvolvimento dos jovens. E isso não se trata de um eufemismo pela posição do time em 2024/25. Afinal, o Jazz é o time mais jovem da liga em média de idade, com oito jogadores com menos de 24 anos. Por fim, espere que a franquia esteja envolvida em várias negociações no mercado. Isso inclui nomes como por exemplo, Collin Sexton, Jordan Clarkson e John Collins”, revelou o insider.

Sexton é o único titular absoluto do time do técnico Will Hardy. Ele começou em 19 das 21 partidas que disputou em 2024/25. Suas médias são de 16.9 pontos, 3.2 assistências e 2.6 rebotes. Além disso, ele acerta 42.7% de seus arremessos de três pontos.

O armador de 26 anos ressurgiu como destaque no elenco da temporada passada, mas tem sido considerado como um ativo negociável para troca, já que o Utah Jazz tem focado em desenvolver o jovem Keyonte George na posição.

Ainda no perímetro, Clarkson segue em seu papel de muitos anos na franquia como sexto homem. Ele começou apenas dois dos 13 jogos que disputou, e ainda assim, tem 26 minutos de média na quadra. Suas médias são de 15 pontos, 3.8 rebotes e 3.8 assistências. Ele também acerta 39% de suas bolas triplas.

O ala-armador é considerado ativo para trocas há algum tempo. Ele foi o único grande nome relevante que ficou na equipe depois das saídas de Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Sua eficiência voltou a ser positiva no ataque em 2024/25. Seu salário é de US$14 milhões anuais e US$28 milhões até 2025/26.

Por fim, John Collins começou o ano como reserva, mas ganhou minutos com a lesão de Taylor Hendricks. Suas médias são de 17.8 pontos, 8.7 rebotes, 2.5 assistências e 1.2 roubo de bola. Ele é mais um que tem chutado bem na equipe, com 40% de aproveitamento no perímetro.

Apesar de ser peça importante para a equipe, afinal, é o segundo maior cestinha em 2024/25, ele poderia ser trocado pelo preço certo.

O próximo Draft é amplamente considerado como um dos melhores dos últimos tempos. Então, um time que já é jovem e que está focado no desenvolvimento como o Jazz, quer uma grande posição na loteria. Atualmente, a equipe tem quatro vitórias em 21 partidas na campanha. Os únicos times piores que Utah nesse meio tempo, foram New Orleans Pelicans e Washington Wizards.

