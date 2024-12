NBA: Com final bizarro, Lakers supera Jazz e técnico

O técnico Will Hardy teve papel determinante na derrota do Utah Jazz para o Los Angeles Lakers por 105 a 104 na rodada de domingo (01) da NBA. Isso porque o time de Los Angeles, jogando fora de casa, só garantiu o triunfo após um pedido de tempo do treinador. O lance foi bizarro, mas foi decisivo.

Isso porque o time de Salt Lake City perdia por um ponto restando cerca de cinco segundos para o fim quando Collin Sexton partiu para o ataque. Então, o armador bateu para cima da defesa do Lakers e fez a cesta. O problema é que o técnico pediu tempo pouco antes de Sexton fazer sua tentativa e virar o jogo para o Jazz.

Apesar de a torcida comemorar o lance, o pedido de tempo parou a jogada. Como resultado, Hardy teve de pensar em uma estratégia para vencer, quando restavam dois segundos. Mas assim que o jogo voltou, três marcadores do Lakers fecharam em cima de Sexton, definindo a partida sobre o Jazz.

De acordo com o comentarista Stu Lantz, do canal Sportsnet (que cobre os jogos do Lakers), o técnico do Jazz (um dos mais novos da NBA) mandou a jogada seguir. No entanto, quando viu que a marcação em cima de Sexton estava forte e o jogador, talvez, não teria muito o que fazer, ele pediu tempo.

This a new level of tanking never seen before. Sexton hits the game winner but Jazz coach calls timeout pic.twitter.com/UNgixTAcSs Publicidade — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) December 2, 2024

“LeBron (James) arremessa, então veja Hardy mandando seguir. Quando o tempo estava acabando, ele vai até o meio da quadra e pede tempo”, afirmou Lantz. “O Lakers escapou com a vitória contra o Jazz”.

Apesar de o Lakers ter uma campanha bem melhor que a do Jazz na atual temporada, o time californiano teve vários desfalques. D’Angelo Russell, Cam Reddish e Austin Reaves, por exemplo, não jogaram. Isso sem contar com Jarred Vanderbilt, que ainda não estreou. Por outro lado, Utah vive em um momento de reconstrução.

Anthony Davis liderou o Lakers com 33 pontos e 11 rebotes, enquanto LeBron James somou 27 pontos, 14 assistências e cinco rebotes. No entanto, James errou todas as tentativas (nove) de três. Lauri Markkanen, com 22 pontos e sete rebotes, foi o melhor do Jazz.

Agora, o Lakers volta às quadras na terça-feira com uma missão quase impossível na Copa NBA. O time de Los Angeles pega o Minnesota Timberwolves na terça-feira, precisando de um “milagre” para se classificar. Enquanto isso, o Jazz, já eliminado, enfrenta o Oklahoma City Thunder.

Na temporada regular, entretanto, o Lakers é o sexto (12 vitórias em 20 jogos) e o Jazz é o penúltimo do Oeste (quatro vitórias e 16 derrotas).

Piadas

Apesar de o Jazz encarar o Lakers com vontade de vencer, torcedores enviaram comentários de diversos tipos nas redes sociais. Entre eles, por exemplo, um em que diz: “Will Hardy tem um grande compromisso com a Copa Cooper Flagg”. Em outro, o fã afirmou: “É esse o tipo de tank que gostamos de ver. Jazz ia vencer, mas o técnico cumpriu seu trabalho. Parabéns, Utah”.

Isso porque o time de Utah possui a própria escolha de Draft e a próxima classe é uma das melhores dos últimos tempos. Cooper Flagg, de Duke, é o principal candidato a ser o primeiro nome.

