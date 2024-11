Em meio a rumores de troca, Zach LaVine quebra recorde no Bulls

Toda temporada, Zach LaVine, do Chicago Bulls, é alvo de rumores de troca. O ala-armador, entretanto, parece não deixar isso afetar seu jogo. Assim, na última noite, o jogador quebrou o recorde de mais bolas de três pontos pela franquia. Já são sete anos de LaVine em Chicago, tendo chegado após três temporadas com o Minesotta Timberwolves.

É verdade que o Bulls perdeu para o Boston Celtics, e está sem chances de avançar na NBA Cup. Contudo, o camisa 8 se destacou. Foram 29 pontos, com quatro de 11 nos chutes de três. Dessa forma, o jogador passou Kirk Hinrich para se tornar o maior cestinha de três de Chicago. Hinrich jogou onze anos pela equipe, entre diversas passagens. Além disso, chegou aos playoffs oito vezes. O jogador chutou 37.6% para três nos anos de Bulls. Agora, Zach LaVine possui 1.051 cestas de longa distância pelo time de Chicago.

Já Zach LaVine, tem 38.4% de aproveitamento em Chicago. Embora os números pareçam com os de Hinrich, o volume é bastante diferente. LaVine arremessa quase oito bolas triplas por jogo, enquanto Hinrich teve média de 3.5 tentativas.

O resto da lista dos maiores pontuadores de três da equipe tem ainda Coby White, Ben Gordon e Scottie Pippen. Michael Jordan é o sexto. Assim, Coby White, com 213 cestas atrás de Zach LaVine, ainda pode ultrapassar o jogador no futuro.

Convivendo com rumores de troca constantes, Zach LaVine e o Chicago Bulls agora tentam acertar as arestas do time para disputar uma vaga nos playoffs. Atualmente, o time tem oito vitórias em 21 jogos, ocupando a 11ª posição na conferência Leste. Contudo, sua chance de título mais sólida, a Copa NBA, já foi pelo ralo. Afinal, o time não consegue mais se classificar.

A equipe até é boa no ataque, mas tem a pior terceira defesa da liga. A saída de Alex Caruso, um dos melhores defensores da NBA, substituido por Josh Giddey, tem feito a franquia sofrer do lado defensivo da quadra. Ademais, Nikola Vucevic tem produzido cada vez menos conforme a idade chega. Assim, o Bulls segue tentando achar peças – dentro e fora da organização – para suprir as necessidades atuais.

Mesmo que a saída de LaVine seja iminente, sua marca foi deixada na organização. Duas vezes All-Star, o camisa 8 tem sido uma das poucas boas notícias para Chicago nos últimos anos. A organização não passa da primeira rodada dos playoffs desde 2015.

