Técnico do Lakers explica decisão sobre Dalton Knecht

O Los Angeles Lakers voltou a vencer, na última quarta-feira (27), em duelo contra o San Antonio Spurs. A atuação foi elogiada, com sete jogadores marcando dez ou mais pontos. Entre os titulares, porém, o destaque foi o novato Dalton Knecht, que foi o cestinha da partida e o técnico JJ Redick testou o jogador no quinteto inicial do Lakers de novo.

Dessa forma, o calouro teve um bom jogo, com 20 pontos. Além disso, também teve quatro cestas de três e oito rebotes. O ala tem jogado melhor quando inicia os jogos e com o Lakers vindo de três derrotas, Redick sentiu que era preciso mudar.

Além disso, após a vitória, o técnico explicou a decisão de voltar com Knecht ao time titular e o raciocínio. “Acho que, às vezes, você só precisa analisar os números. Estamos sempre falando com nosso grupo de análise, e eles estão conosco durante os jogos e nas viagens. Mas sabemos que precisamos de cerca de 215 minutos para ter dados confiáveis e analisar algo em termos de rotações, mas ainda não chegamos lá com algumas”, disse o comandante.

“Mas sentimos que os números de DK eram bons, e hoje queríamos encontrar uma forma de vencer. Sabendo que iríamos ‘marcar’ do 1 ao 5, pareceu o tipo de jogo ideal para colocá-lo no quinteto inicial”, concluiu.

Dessa forma, apesar do tamanho limitado da amostra com Knecht, a diferença é evidente. Em seis jogos como titular, ele tem médias de 19,7 pontos e 5,2 rebotes, com 55% de aproveitamento nos arremessos e 48% nas bolas de três. Esse desempenho é algo que o Lakers não pode deixar de aproveitar, em especial porque facilita a vida de Anthony Davis e LeBron James, abrindo espaço para todo o ataque.

O técnico JJ Redick tem sido elogiado pela comunicação com seus jogadores, e conversou com o novato Dalton Knecht antes do jogo entre Lakers e Spurs para avisá-lo de que voltaria ao time titular. A mensagem de Redick foi simples, segundo Knecht. O técnico do Lakers disse para ele “ser ele mesmo” e jogar de forma agressiva.

Assim, na temporada o Lakers tem 11 vitórias e sete derrotas, ocupando a quinta colocação na Conferência Oeste. A equipe ainda convive com rumores de troca para melhorar o elenco, o que deve acontecer perto da data limite.

