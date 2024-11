Em alta, Jared McCain lidera premiação para calouro na NBA

A temporada do Philadelphia 76ers em 2024/25 não é boa, mas algo está animando a equipe. Trata-se do calouro Jared McCain, líder da premiação de melhor novato da NBA. De acordo com o site oficial da liga, o armador do Sixers lidera a corrida, algo que já vinha fazendo desde a última semana.

Mas Jared McCain só começou a ter espaço no Sixers quando vários jogadores importantes se machucaram, dando ao calouro a chance de brilhar na NBA. E ele não desperdiçou a oportunidade. Por enquanto, o jovem possui médias de 16.6 pontos e 2.8 assistências. No entanto, desde que virou titular (seis jogos), ele possui números ainda mais impactantes: 25.2 pontos, 5.0 assistências, além de um aproveitamento de 42.6% de longa distância.

Enquanto isso, quem deu um salto na corrida para o calouro do ano na NBA foi o armador Stephon Castle, do San Antonio Spurs. Assim como McCain, Castle ganhou minutos importantes com lesões de colegas. Tre Jones, por exemplo, era a primeira opção do banco e se machucou. Então, o jovem apareceu com mais espaço na equipe texana. Além disso, o Spurs não conta com Devin Vassell, que se recupera de contusão. O jogador saiu do sexto para o segundo lugar na lista.

Por fim, para fechar o pódio, o site oficial da NBA indicou o calouro Jaylen Wells, do Memphis Grizzlies. Escolha 39 do último Draft, o atleta ganhou muito espaço com as contusões de Desmond Bane, Ja Morant e Marcus Smart. Desde então, ele vem sendo titular. Nas partidas em que começou jogando, Wells possui 13.6 pontos, 3.5 rebotes, e de um aproveitamento de 41.5% de três.

Confira os principais candidatos ao prêmio de melhor calouro da NBA

De acordo com a liga, estes são os dez primeiros:

10. Tristan Da Silva (Orlando Magic)

9. Bub Carrington (Washington Wizards)

8. Zach Edey (Memphis Grizzlies)

7. Alex Sarr (Washington Wizards)

6. Yves Missi (New Orleans Pelicans)

5. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

4. Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)

3. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

2. Stephon Castle (San Antonio Spurs)

1. Jared McCain (Philadelphia 76ers)

Jared McCain

Apesar de o Sixers não estar bem, McCain vem em alta. Foram sete jogos com 20 pontos ou mais, enquanto ele teve duas partidas de 30 e 34, respectivamente. O armador vem sendo a única fonte de produção ofensiva na equipe, apesar de contar com o trio Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George.

Maxey, embora seja o cestinha do 76ers em 2024/25, com 24.4 pontos, vem desapontando nos arremessos: 41.3% nos gerais e 29.5% do perímetro.

Por outro lado, Embiid e George, constantemente fora por lesões, não possuem previsão de volta às quadras.

