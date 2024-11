Boletim de rumores e trocas da NBA (24/11/2024)

Bem-vindo à edição de 24 de novembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Lesionado, Melton pode virar moeda de troca no Warriors

O Golden State Warriors já sabe que De’Anthony Melton vai ser desfalque pelo resto da temporada. Mas, se não vai entrar em quadra, o atleta pode ter importância em outro aspecto. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o ala-armador pode se tornar uma moeda de troca depois da virada do ano. Ele possui, a princípio, um contrato expirante de US$12,6 milhões.

O repórter acredita que esse vínculo, junto a escolhas de draft, pode ser um pacote de negócio atrativo para equipes em reconstrução. Além disso, por não ter as bird rights sobre o jogador, a equipe teria dificuldades para renovar com o defensor de qualquer forma. Melton disputou só dez jogos pelo Warriors, com médias de 10,3 pontos, 3,3 rebotes e 2,8 assistências.

Timberwolves poderia negociar recém-chegado DiVincenzo

Donte DiVincenzo mal chegou ao Minnesota Timberwolves, mas deve manter as malas prontas. Afinal, nos bastidores, muita gente aposta que o jogador vai estar disponível para troca em breve. De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, equipes rivais esperam que o reserva seja um nome especulado em negociações antes da trade deadline. No entanto, nada seria iminente.

“Vários candidatos ao título veem Donte como um alvo possível no mercado. O Twolves valoriza as virtudes do atleta, mas ele não está empolgado em ser reserva”, revelou o jornalista. DiVincenzo chegou à equipe de Minnesota no começo de outubro, depois de ser incluído na troca que levou Karl-Anthony Towns para o New York Knicks.

Rivais esperam que Sixers explore mercado por ala-pivô

O Philadelphia 76ers, por enquanto, é a maior decepção da temporada da NBA. Por isso, os rumores sobre mudanças no elenco e trocas já começam a esquentar pelos lados da franquia. Um perfil de reforço, em particular, seria alvo do Sixers. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, espera-se que o time busque um ala-pivô no mercado.

O jornalista aponta que, diferente do que se imagina, a equipe tem vários contratos de fácil movimentação. O mais valioso deles, a princípio, seria o de KJ Martin. O ala possui um salário anual pouco abaixo dos US$8 milhões e, além disso, é visto como um talento “aproveitável”. Mas a tendência é que um negócio só saia depois da virada do ano.

Josh Giddey desejava mesmo contrato de Suggs no Bulls

Muita gente esperava que Josh Giddey acertasse uma extensão prévia no Chicago Bulls, mas nada aconteceu. Em parte, o motivo foi uma cautela da franquia. Afinal, ele ainda nem tinha estreado pela equipe. Também houve, no entanto, uma diferença financeira considerável. De acordo com Joe Cowley, do jornal Chicago Sun Times, o australiano queria um vínculo igual ao de Jalen Suggs no Orlando Magic.

Suggs assinou um alongamento de US$150 milhões por cinco temporadas com o Magic antes do início da temporada. Ou seja, um salário anual de US$30 milhões. Só se sabe que o Bulls considerou essa pedida alta, mas nada sobre a sua contraproposta. “Essas conversas estagnaram no final da offseason. Assim, Josh foi o único jogador do TOP 6 do draft de 2021 a não estender de forma prévia”, pontuou Cowley.

Giddey foi titular em seus 17 primeiros jogos pelo Bulls. O armador de 22 anos registra médias de 12,1 pontos, 6,2 rebotes e 6,5 assistências.

Em transição

– O ala-pivô Johnathan Motley, para começar, está de volta aos EUA em busca de uma nova chance na NBA. Depois de receber sondagens de times da liga, ele decidiu deixar a Europa e assinar com um time da G League.

– Eric Bledsoe, enquanto isso, está confirmado para dar sequência a sua bem sucedida passagem pelo basquete chinês. O veterano armador chegou a um acordo para renovar o seu vínculo com o Shanghai Sharks por mais uma temporada.

– O ala-armador David Jones é o novo reforço do Utah Jazz para o resto da temporada. A franquia anunciou a dispensa do armador Jason Preston e, com isso, abriu espaço para um contrato two-way com o jovem ala-armador.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 24/11, você lembra de Jacob Evans? Pois o ex-ala-armador do Warriors vai jogar até o fim da temporada com os tchecos do time BK Olomoucko.

