Boletim de rumores e trocas da NBA (19/11/2024)

Novo contrato de Alex Caruso seria “certeza” no Thunder

O Oklahoma City Thunder vai ter uma negociação importante para avançar antes do fim do ano. Afinal, o ala-armador Alex Caruso se torna elegível a uma extensão de contrato em 21 de dezembro. E, a princípio, a expectativa nos bastidores da liga é que seja uma conversa tranquila entre os envolvidos. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, um acordo é visto como certeza pelo time e rivais.

O especialista defensivo pode receber um vínculo máximo de US$80 milhões por quatro temporadas. A aposta geral é que, se o acerto não alcançar esse valor, deva ficar bem perto disso. Um fator que sinaliza para um “final feliz” é que, por enquanto, a franquia não projeta ter nenhuma outra grande negociação pela frente. As extensões de novato de Jalen Williams e Chet Holmgren são o mais próximo disso.

Lakers estaria planejando trocas depois da virada do ano

O Los Angeles Lakers acumula desfalques no garrafão desde o início da temporada. E, por isso, especula-se que a equipe está ativa no mercado em busca de pivôs. Mas não espere nomes conhecidos chegando ao elenco antes da virada do ano. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, a tendência é que os angelinos só consigam fechar trocas depois da virada do ano.

“O Lakers até pode ter interesse em fechar um negócio agora. Mas isso não quer dizer que seja interessante para os outros times. Por isso, essa é uma situação que deve se arrastar até janeiro. É provável que fique para mais perto da trade deadline – ou seja, no início de fevereiro”, contou o jornalista, citando fontes da equipe e adversários.

Após título, “Kobe jordaniano” sonha com retorno à NBA

Depois de uma carreira apagada na NBA, Rondae Hollis-Jefferson voltou aos holofotes no ano passado. Ele foi o destaque da seleção da Jordânia durante a Copa do Mundo FIBA e até atraiu comparações com a lenda Kobe Bryant. O ala conquistou o seu segundo título nacional nos últimos dias e, em seguida, disse ainda sonhar em voltar aos EUA.

“Eu gostaria de retornar porque é a maior liga de basquete do mundo. Então, sempre vai estar em minha mente. Se receber uma ligação do meu agente e houver um convite, eu estou pronto. Mas também estou em um momento da vida de aproveitar as pessoas que estão ao meu redor. Afinal, sou muito abençoado”, garantiu Hollis-Jefferson.

Jornalista projeta extensão de Fred VanVleet no Rockets

Pouca gente comenta, mas Fred VanVleet pode ser agente livre na próxima temporada. O Houston Rockets possui uma opção de extensão no contrato do veterano de US$44,9 milhões. A quantia, a princípio, está acima do atual valor de mercado do armador. Qual vai ser a decisão dos texanos, então? Segundo Jake Fischer, do Bleacher Report, a aposta é que ele segue no time com um novo vínculo.

“A mais significativa questão de mercado de Houston, por enquanto, parece ser Fred. Esperem que, em primeiro lugar, a equipe não exerça a cláusula em seu contrato. No entanto, em seguida, negocie um acordo com valores anuais menores para mantê-lo. Algo na faixa dos US$20 milhões por ano em quatro temporadas, por exemplo”, especulou o jornalista.

VanVleet é titular do Rockets e o time surpreende nesse início de temporada, com dez vitórias em 14 jogos. O armador registra médias de 14,8 pontos e 6,2 assistências.

Em transição

– O pivô Moses Brown, para começar, é o novo reforço do Indiana Pacers. A franquia contrata o atleta em uma medida emergencial, pois, depois de perder dois reservas a longo prazo, Myles Turner também se lesionou.

– Enquanto isso, Branden Carlson é a nova aposta do Thunder para suprir a ausência de pivôs. O jogador de 25 anos, que participou da pré-temporada do Toronto Raptors, fechou contrato com a franquia até o fim dessa campanha.

– O Utah Jazz, por sua vez, recebeu um novo ativo para negociar trocas nos próximos meses. Como esperado, a NBA aprovou uma exceção salarial especial por causa da grave lesão de Taylor Hendricks no valor de US$2,9 milhões.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 19/11, você lembra de Devin Ebanks? Pois o ex-ala do Lakers está a caminho da Arábia Saudita para jogar pelo Al Ahli Jeddah pelo resto da temporada.

