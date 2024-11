Segundo analista, Giannis Antetokounmpo recusa troca no Bucks

O péssimo início de temporada do Milwaukee Bucks alça os rumores de troca em torno de Giannis Antetokounmpo. Qualquer time, afinal, tem interesse em adquirir um duas vezes MVP da liga. Mas será que essas especulações refletem a realidade? Realmente estamos diante da possível negociação do craque grego? O analista Bobby Marks, da ESPN, aconselha todos a diminuírem as expectativas.

“Eu entendo a narrativa que se cria, pois há dúvidas sobre o futuro sempre que uma equipe está tão mal. Esses boatos, no entanto, não têm nenhum fundamento agora. Giannis não quer ser trocado no momento. A franquia, ao mesmo tempo, não possui nenhum interesse em negociá-lo. Então, por enquanto, essa situação segue bem simples”, garantiu o ex-dirigente da NBA.

A imprensa, em particular, fica em alvoroço com a chance de uma grande troca na NBA. A produção de conteúdo em torno do assunto se intensifica, enquanto as visualizações e audiência aumentam. Não são só os times, nos bastidores, que se empolgam. Marks, no entanto, avisa que esses debates podem avançar para lugar nenhum. Antetokounmpo e o Bucks estão atrás de respostas juntos, não separados.

“Todos estão comprometidos, por enquanto, em descobrir o que deu errado com esse elenco no início de temporada. Descobrir e, assim, resolver os problemas. Eu garanto, por isso, que podemos colocar de lado todas as publicações sobre sugestões de troca com Giannis. Não há nenhuma preocupação em Milwaukee, pois nada vai acontecer”, cravou o experiente comentarista.

Responsável

Um pedido de troca de Giannis Antetokounmpo no Bucks gera discussão por mais do que os seus possíveis destinos. Há quem questione se seria uma postura aceitável do astro, antes de tudo. Não é segredo para ninguém que, nos últimos tempos, ele se tornou um participante da tomada de decisões da franquia. Por isso, se as coisas estão erradas, o craque não é só uma vítima das circunstâncias.

“A gente sabe que a franquia consultou Giannis sobre os seus movimentos na offseason. Deram-lhe tudo o que queria, então precisa assumir a responsabilidade. O cenário está bem claro: quando você é responsável em parte pelas condições em que trabalha, não pode pular do barco. Portanto, simplesmente não pode pedir para sair e largar tudo”, apontou o polêmico Stephen A. Smith, da ESPN.

Para Smith, Antetokounmpo tem o dever de ajudar o Bucks a se acertar e justificar os seus pedidos. Pois, se não o fizer, vai ficar marcado uma liderança descompromissada. “Giannis, em primeiro lugar, tem um papel na decisão das coisas que não funcionaram. E, como resultado, deve ficar em Milwaukee. E ajudar a encontrar as soluções”, finalizou o analista.

Contra a história

Salvar a temporada do Bucks vai ser uma tarefa complicada para o elenco liderado por Antetokounmpo. Nos últimos 25 anos, só três equipes que iniciaram a campanha com uma vitória em sete jogos chegaram aos playoffs. Ativos e flexibilidade se esgotaram nas movimentações mais recentes. É verdade que a equipe possui um astro para voltar em Khris Middleton, mas nem isso deixa Marks otimista.

“Não há respostas fáceis para Milwaukee, pois já estão acima do segundo nível do teto salarial da liga. Além disso, só podem trocar a escolha de primeira rodada do draft de 2031. Portanto, a evolução vai ter que ser interna. Khris Middleton vai ser um reforço importante, mas não deve resolver todos os problemas. E, aliás, não existe nem um prazo para a sua volta”, lembrou o comentarista.

