“Giannis Antetokounmpo não pode pedir troca do Bucks”, crava analista

Os bastidores da NBA estão agitados com a perspectiva de Giannis Antetokounmpo pedir uma troca no Milwaukee Bucks. Mas, apesar da campanha ruim do time, nem todos apoiam uma possível saída do craque. Pelo contrário. O polêmico Kendrick Perkins, por exemplo, posicionou-se contra essa possibilidade. Afinal, para o analista, o ala grego é parte do problema na equipe do Wisconsin.

“Giannis foi uma das pessoas que fizeram a aposta. E, aliás, tudo começou bem antes da demissão de Adrian Griffin. Houve a saída de Mike Budenholzer, que foi campeão da liga no time. E, depois, foi ele quem ‘forçou’ a troca por Damian Lillard. Giannis, certamente, tem responsabilidade sobre essas decisões. Então, ele não pode pedir troca e fugir agora”, cobrou o comentarista da ESPN.

Não é segredo para ninguém que Antetokounmpo, assim como Perkins relata, teve voz ativa em decisões internas cruciais. Durante a última temporada, ele participou da questionável saída de Griffin do comando técnico para trazer Doc Rivers. A troca seria, então, renegar os próprios erros. O ex-atleta não ficaria surpreso com isso, pois vê o duas vezes MVP com uma liderança falha.

“Isso é o que Giannis queria. Ele quis que trouxessem Damian, mesmo que já soubesse que não teriam o entrosamento ideal. Damian revelou que sentiu-se solitário durante a temporada passada, mas o que Giannis fez? Enquanto um líder, deveria ter acolhido o novo colega. Pois, no fim das contas, é assim que um líder se comporta. Mas sabe o que fez? Nada”, acusou o campeão da NBA em 2008.

Responsável

O possível pedido de troca de Giannis Antetokounmpo para o Bucks conseguiu alinhar Perkins e Stephen A. Smith. O outro conhecido analista da ESPN também não vê essa saída como uma opção para o grego. Está claro que, a princípio, o astro teve um grande papel na construção do atual elenco. E, por isso, ele não pode atuar como quem não tem culpa nessa história.

“A gente sabe que a franquia consultou Giannis sobre os seus movimentos na offseason. Deram-lhe tudo o que queria, então precisa assumir a responsabilidade. O cenário está bem claro: quando você é responsável em parte pelas condições em que trabalha, não pode pular do barco. Por isso, não pode pedir para sair e largar tudo”, cravou o controverso comentarista.

Smith acredita que, depois da confiança que recebeu no Bucks, Antetokounmpo tem um dever moral de ficar. Mais do que isso, precisa assumir a função de ajeitar um projeto que segue para o fracasso. “Giannis, antes de tudo, tem um papel na decisão das coisas que não funcionaram. Portanto, deve ficar em Milwaukee. E ajudar a encontrar as soluções”, concluiu.

Rivais

O Bucks só tem uma vitória em sete jogos e, assim, está na última posição do Leste. Então, falar em títulos já nem faz sentido para a equipe. Mas o fato é que o time iniciou a temporada com esse objetivo. A atuação da franquia no mercado em comparação com os rivais, no entanto, não fez parecer assim. Perkins faz duras críticas a Antetokounmpo, mas não tira a culpa da organização também.

“Nova Iorque não fez trocas para agradar ninguém, mas mostrar força na liga. Foi assim que Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges chegaram. Philadelphia, enquanto isso, investiu em Paul George. São equipes que foram agressivas para chegar mais perto de Boston. E o que Milwaukee fez? Para resumir, Taurean Prince e Gary Trent Jr. Como querem fazer alguma coisa?”, questionou o ex-pivô.

