Heat seria favorito em troca por Giannis Antetokounmpo

O Miami Heat lidera as cotações para a troca por Giannis Antetokounmpo. O astro poderia estar insatisfeito no Milwaukee Bucks e não descartaria uma mudança de equipe da NBA. Desse modo, de acordo com casas de apostas dos EUA, o time da Flórida é o favorito para o negócio pelo jogador grego.

A troca, claro, depende da vontade do Bucks em negociar o atleta. No entanto, se isso acontecer, o Heat lidera com uma cotação de 2,5 em uma casa de apostas para contar com Antetokounmpo. Ou seja, a cada US$1 apostado, o retorno seria de US$ 2,5 (lucro de US$ 1,5). Na sequência, Brooklyn Nets e Houston Rockets aparecem nas cotações, com 3,1 e 5,0, respectivamente.

Os rumores em relação a troca de Antetokounmpo aumentaram nas últimas semanas. Apesar de ser ídolo, ele está insatisfeito com o início ruim da franquia em 2024/25. Em sete partidas, são seis derrotas e é o último do Leste. Desse modo, de acordo com Bill Reiter, da CBS Sports, o próprio jogador poderia forçar uma saída da franquia.

“Há uma crescente confiança de que, se as coisas não forem bem em Milwaukee, Giannis pode estar disponível para troca. Assim, realmente forçando sua saída do Bucks no próximo ano”, informou o jornalista.

A pressão em relação à permanência de Antetokounmpo acontece há alguns anos. Após vencer as finais em 2021, afinal, o Bucks acumulou consecutivos fracassos na pós-temporada. Nos dois últimos anos, por exemplo, foi eliminado na primeira rodada, para times de campanhas inferiores, o Miami Heat e o Indiana Pacers.

Então, o próprio jogador acredita numa provável mudança em sua carreira. Em matéria exclusiva de Sam Amick, do The Athletic, uma conversa entre Giannis Antetokounmpo e um funcionário do Bucks sobre uma possível troca foi revelada. O grego chega ao empregado e questiona: “se não ganharmos este ano, você seria demitido?”.

“Você tem isso na cabeça, tipo: ‘se este ano não for bem?’. Sim, se não ganharmos o título, acho que o Bucks pode me trocar”, seguiu Giannis Antetokounmpo. “Este é o trabalho que vivemos. Este é o mundo em que vivemos. Isso vale para todos”, completou o jogador.

Interesse do Heat

Ainda não está claro se o Heat tentará a troca por Giannis Antetokounmpo. A equipe, ainda assim, aguarda. O interesse do time por ele, afinal, é antigo. Na offseason de 2023, por exemplo, o presidente Pat Riley chegou a iniciar negociações com o Bucks pelo astro grego. Mas o negócio não avançou.

Na época, a ideia era incluir Tyler Herro no negócio. No entanto, somente o armador não seria suficiente e os rumores apontavam para Bam Adebayo no pacote. No fim, a franquia optou por recuar na troca, enquanto o Bucks manteve o astro para formar a dupla com Damian Lillard.

