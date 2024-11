Três opções de troca para Giannis Antetokounmpo na NBA

Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder já é um forte candidato ao título este ano. Se conseguir Antetokounmpo, entretanto, pode até começar a sonhar uma dinastia.

O Thunder tem uma ótima combinação de escolhas de Draft e jovens talentos que facilitam uma negociação. São quatro escolhas de primeira rodada não protegidas e cinco protegidas.

Alcançar o valor do salário de Antetokounmpo seria um desafio. Então, a forma mais simples seria incluir Jalen Williams, Lu Dort e Isaiah Hartenstein, além das escolhas de primeira rodada de OKC e Miami em 2025. É um preço alto, mas o Thunder só poderia fazer a troca a partir do dia 15 de dezembro. No entanto, seria o necessário para unir Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo.

Para o Bucks, Williams seria uma boa adição. O ala já mostrou potencial para ser All-Star, com talento defensivo e ofensivo ainda em desenvolvimento. A troca, que traz jogadores prontos para impactar o time, seria uma forma menos dolorosa de reconstrução para Milwaukee no curto prazo.

Miami Heat

O Miami Heat foi o segundo time mencionado pelo executivo anônimo que conversou com o jornalista da CBS Sports. Pat Riley é conhecido por ser agressivo em trocas, mas Miami tem apenas uma escolha de primeira rodada para oferecer, em 2030 ou 2031.

Jimmy Butler já foi envolvido em rumores de troca antes, mas ele não seria tão interessante para os Bucks se decidissem trocar Antetokounmpo. Milwaukee teria pouco a ganhar com o veterano de 35 anos e a equipe da Flórida preferiria manter Butler se quisesse competir agora.

Assim, o que viabilizaria uma troca seria o Heat enviar Tyler Herro, Duncan Robinson e todas as escolhas de Draft de primeira e segunda rodada que conseguir. Ainda assim, é incerto se isso seria suficiente para o Milwaukee.

Desse modo, o Bucks segue tentando melhorar com seu ídolo ao do de Damian Lillard. O grego tem uma forte ligação com Milwaukee, mas uma troca de Giannis Antetokounmpo poderia mudar as dinâmicas de força na NBA.

