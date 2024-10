“Fim da carreira de Doc Rivers na NBA pode ser no Bucks”, diz analista“

O início ruim do Milwaukee Bucks na temporada 2024/25 da NBA já rende críticas ao técnico Doc Rivers. Em uma delas, o controverso Stephen A. Smith falou até em um possível término de carreira do experiente treinador. De acordo com o analista da ESPN, uma campanha desastrosa do Bucks pode significar o fim da linha para Rivers na liga. Até o momento, a equipe venceu apenas um dos quatro jogos que disputou.

“Não entendo o que está acontecendo em Milwaukee. O time abriu a temporada com uma vitória e, desde então, perdeu três seguidas. Damian Lillard e Giannis estão com média de 28 pontos por jogo. Obviamente, a lesão de Khris Middleton compromete o time. Não sei o que diabos está rolando agora, mas é melhor eles reagirem. Com relação ao Doc… De novo, eu já disse em muitas ocasiões que sou fã dele. Eu amo o cara, mas se ele não fizer o time funcionar nesta temporada… Então, este pode ser o fim da carreira de Doc Rivers na NBA como treinador principal”, disse Smith, durante o programa First Take.

Rivers chegou ao Bucks em meados da última temporada, com um contrato de quatro anos. Na época, ele estava trabalhando como comentarista da ESPN. Já o time de Milwaukee era o vice-líder da Conferência Leste. Desde então, venceu 18 e perdeu 23 jogos. Ou seja, um índice de aproveitamento abaixo dos 50%. Terminou a fase de classificação no terceiro lugar.

Publicidade

Leia mais sobre Doc Rivers e o Bucks!

Para piorar, o time caiu na logo primeira rodada dos playoffs, após seis jogos contra o Indiana Pacers. O antecessor dele, Adrian Griffin, por exemplo, venceu 31 das primeiras 44 partidas da campanha de 2023/24. Isso foi lembrado por Smith. O analista também afirmou que falta química entre Giannis e Lillard como um problema para o Bucks.

“Doc conseguiu o emprego no ano passado, quando demitiram Griffin, embora ele estivesse com uma campanha bem acima de 50%. Ok, eles trouxeram Doc Rivers. A última temporada não foi boa para ele. Nós sabemos disso. Além disso, parece que ainda não há química entre Giannis e Lillard. Eles já tiveram tempo suficiente um com o outro para ter um melhor nível de coesão. Tem muita gente de olho nessa situação”, finalizou o analista da ESPN.

Publicidade

A última vez que Doc Rivers disputou uma decisão de conferência na NBA foi em 2012, com o Boston Celtics. Aliás, uma das críticas ao seu trabalho é justamente pelo fato de não conseguir mais de um título pelo Celtics. A equipe foi campeã em 2008, mas perdeu a decisão de 2010 sob o seu comando.

Eleito o técnico do ano em 1999/2000, quando trabalhava no Orlando Magic, Doc faz parte de um grupo seleto. Em 2021/22, a NBA o indicou como um dos 15 melhores treinadores de todos os tempos. No entanto, os seus últimos trabalhos – Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers – não foram bons, com sucessivos fracassos nos playoffs. Aos 63 anos, Doc Rivers tem uma nova chance de levar um time com estrelas, como o Bucks, ao topo da NBA.

Publicidade

Time sem identidade

No começo da semana, o astro Giannis Antetokounmpo demonstrou preocupação com as atuações da equipe de Milwaukee. O ala-pivô grego cobrou uma reação e foi além ao afirmar que o time não tem identidade. Indiretamente, as críticas ao Bucks respingam em Doc Rivers, que trabalha como técnico na NBA desde 1999.

“Neste momento, não temos uma identidade. E esse é o maior dos nossos problemas até aqui. Precisamos encontra-lá para sermos um time de basquete melhor. Como vamos ganhar o jogo? Vamos defender por 48 minutos? Mover a bola por 48 minutos? Vamos atacar? Enfim, não temos isso agora”.

Publicidade

“Temos que jogar melhor. Melhorar tanto o ataque quanto a defesa. Não estamos jogando bem. Não importa se é o jogo 1, jogo 3, jogo 50. Temos que continuar nos unindo como um time. Além disso, continuar cuidando da bola, ser agressivo. Encontrar maneiras de jogar mais rápido. Acho que estamos muito estagnados. Aliás, estamos jogando muito devagar. Temos que criar arremessos para os nossos arremessadores. Algo precisa acontecer”, desabafou o grego.

Doc Rivers foi na mesma linha de Antetokounmpo e cobrou uma melhora do Bucks. Segundo o treinador, a equipe está deixando a desejar, especialmente no ataque. Além disso, ele assumiu a culpa pelo início ruim de temporada.

“Temos que fazer algo para facilitar a vida dos caras na parte ofensiva. Somos forçados a fazer muitos arremessos difíceis. Além disso, a bola não está se movendo e não temos espaçado a quadra. Nossa execução tem sido ruim. Isso é tudo culpa minha. Enfim, tenho que achar uma solução”, afirmou Rivers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA