“Bucks precisa encontrar uma identidade como time”, cobra Giannis Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks faz um começo ruim de temporada e o astro Giannis Antetokounmpo demonstra preocupação com as atuações do time. Em três jogos, a equipe venceu apenas na estreia. Justamente contra um Philadelphia 76ers desfalcado de Joel Embiid e Paul George. Na sequência, duas derrotas para times que não deverão brigar por uma vaga nos playoffs (Chicago Bulls e Brooklyn Nets).

Após o revés desse domingo (27) para o Nets, Giannis Antetokounmpo cobrou uma reação do time e foi além ao afirmar que o Bucks não tem identidade. Portanto, cair diante de uma das equipes mais fracas da Conferência Leste ligou o sinal de alerta na franquia. Assim, com mais um desempenho decepcionante, o craque falou sobre a má fase da equipe.

“Neste momento, não temos uma identidade. E esse é o maior dos nossos problemas até aqui. Precisamos encontra-lá para sermos um time de basquete melhor. Como vamos ganhar o jogo? Vamos defender por 48 minutos? Mover a bola por 48 minutos? Vamos atacar? Enfim, não temos isso agora”.

“Temos que jogar melhor. Melhorar tanto o ataque quanto a defesa. Não estamos jogando bem. Não importa se é o jogo 1, jogo 3, jogo 50. Temos que continuar nos unindo como um time. Além disso, continuar cuidando da bola, ser agressivo. Encontrar maneiras de jogar mais rápido. Acho que estamos muito estagnados. Aliás, estamos jogando muito devagar. Temos que criar arremessos para os nossos arremessadores. Algo precisa acontecer. É basicamente isso. Temos que melhorar”, desabafou o grego.

O técnico do Bucks, Doc Rivers, foi na mesma linha de Giannis Antetokounmpo e cobrou uma melhora do time. Segundo o treinador, a equipe está deixando a desejar, especialmente no ataque. Além disso, ele assumiu a culpa pelo início ruim de temporada.

“Os últimos dois jogos foram muito decepcionantes. Tudo bem, ainda é o terceiro jogo. Você tem que continuar lutando, mas esses são jogos que você deve vencer. Temos que fazer algo para facilitar a vida dos caras na parte ofensiva. Somos forçados a fazer muitos arremessos difíceis. Além disso, a bola não está se movendo e não temos espaçado a quadra. Nossa execução tem sido ruim. Isso é tudo culpa minha. Enfim, tenho que achar uma solução”, afirmou Rivers.

No entanto, os números dizem outra coisa. Hoje, o Bucks tem a nona melhor eficiência ofensiva da liga (113 pontos por 100 posses de bola). Por outro lado, o time tem a oitava pior eficiência defensiva (115,9 pontos sofridos a casa100 posses). Ou seja, o net rating (saldo de cestas) é negativo.

Por fim, o próximo jogo do Bucks será contra o Boston Celtics, nesta segunda-feira (28), fora de casa. Portanto, nada melhor do que uma vitória sobre o atual campeão da NBA para voltar aos trilhos. Ou prolongar a má fase, em caso de nova derrota.

