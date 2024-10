Giannis Antetokounmpo surpreende e elege melhor jogador da NBA

Duas vezes MVP, Giannis Antetokounmpo já alcançou o status de melhor jogador da NBA. No entanto, nos últimos anos, o posto foi assumido principalmente pelo sérvio Nikola Jokic. Além disso, outros nomes, como Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Jayson Tatum, apareceram à frente do astro do Milwaukee Bucks em algumas das últimas listas. Então, o grego elegeu o melhor nome da liga na atualidade.

Em entrevista à revista Complex, Giannis Antetokounmpo elegeu Jaylen Brown como o principal jogador da NBA para a temporada 2024/25. O critério, segundo ele, é o que o ala conquistou durante a última temporada pelo Boston Celtics, sendo campeão e MVP das finais.

“Eu sinto que o melhor jogador é aquele que ganha o campeonato, que vence tudo e é o melhor jogador do time. Então, o melhor jogador da NBA, eu provavelmente diria que é Jaylen Brown, porque você não pode dizer que é o melhor jogador se o seu time não ganhou”, explicou Antetokounmpo.

A resposta de Antetokounmpo é curiosa. No entanto, o astro historicamente utiliza o critério para definir sua escolha. Em 2022, por exemplo, ele elegeu Stephen Curry como o melhor jogador da NBA, após o camisa 30 liderar o Golden State Warriors ao título. Da mesma forma, Jokic era o postulante ao título ao fim da temporada de 2023.

“Não importa se você ganhou o MVP ou se está no All-NBA, se você não faz o seu time vencer, você não é o melhor. No ano passado, sim, (Nikola) Jokic era o jogador número 1 do mundo. E antes disso, era Steph Curry o jogador número 1 do mundo. É assim que eu vejo as coisas. As pessoas não gostam disso, mas essa é a realidade”, acrescentou.

Antetokounmpo, desse modo, ocupou a posição em 2021. Não antes, quando conquistou o MVP em duas oportunidades, em 2019 e 2020. Agora, no entanto, após duas eliminações precoces do Bucks nos playoffs, ele não acredita que mereça ocupar o posto.

“Eu acredito que sou o melhor jogador do mundo? Não. Acho que o melhor jogador do mundo é a pessoa que é a última a ficar de pé. É a pessoa que leva seu time até o final e os ajuda a vencer o jogo. Quando fizemos isso, sim. Quando estava deitado na minha cama, eu pensei: ‘Ohhh sim, talvez eu seja o melhor jogador do mundo.’ Mas agora, não”, completou.

