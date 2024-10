Giannis Antetokounmpo: “Acho que o Bucks pode me trocar”

O Milwaukee Bucks tem somente um objetivo na temporada 2024/25: o título da NBA. A equipe, afinal, vem de duas pós-temporadas decepcionantes. Além disso, existe a expectativa de Damian Lillard enfim render o esperado. Se nada disso acontecer, uma reconstrução pode ter início em 2025. O astro Giannis Antetokounmpo, por exemplo, acredita que até ele o Bucks pode trocar.

A revelação aconteceu em matéria exclusiva de Sam Amick, do site The Athletic. Na reportagem, o jornalista revelou um bate-papo entre Antetokounmpo e um funcionário do Bucks na NBA. Durante a conversa, o craque grego chega ao empregado e questiona: “se não ganharmos este ano, você seria demitido?”.

“Você tem isso na cabeça, tipo: ‘se este ano não for bem?’. Sim, se não ganharmos o título, acho que o Bucks pode me trocar”, seguiu Giannis Antetokounmpo. “Este é o trabalho que vivemos. Este é o mundo em que vivemos. Isso vale para todos”, completou o jogador.

A pressão certamente existe na franquia de Wisconsin. Após vencer as finais em 2021, afinal, o Bucks acumulou consecutivos fracassos na pós-temporada. Nos dois últimos anos, por exemplo, foi eliminado na primeira rodada, para times de campanhas inferiores, o Miami Heat e o Indiana Pacers.

A primeira eliminação, aliás, promoveu diversas mudanças na franquia. No verão passado, o time realizou uma troca pelo astro Damian Lillard e abriu mão do ídolo Jrue Holiday. Além disso, durante a temporada 2023/24, a diretoria optou por demitir o técnico Adrian Griffin para contratar o experiente Doc Rivers.

Mesmo com o treinador, o resultado não foi satisfatório. Isso porque Antetokounmpo e Lillard tiveram dificuldades de entrosamento e não conseguiram levar o Bucks ao melhor recorde do Leste. Nos últimos jogos, inclusive, o time perdeu a segunda posição para o New York Knicks. Nos playoffs, por fim, caiu para o Pacers, principalmente pela lesão do ala-pivô grego.

Ainda com a pressão, porém, é difícil imaginar que Antetokounmpo possa ser trocado. O grego é duas vezes MVP e caminha para ser o maior jogador da história da franquia. Além disso, ele tem somente 29 anos e conta ainda com mais três temporadas de contrato garantido no time.

Uma troca, portanto, somente aconteceria se o próprio astro pedisse. Neste caso, quem pode estar de olho é o Golden State Warriors. De acordo com Amick, a equipe de San Francisco ainda mantém o desejo no ala-pivô, em busca de um companheiro estrelado para Stephen Curry.

