Damian Lillard avalia primeira temporada no Bucks: “Ano mais difícil da vida”

O armador Damian Lillard viveu pelo Milwaukee Bucks a temporada mais atípica da sua carreira na NBA. Isso porque, pela primeira vez, ele esteve em uma franquia diferente do Portland Trail Blazers. Além disso, não conseguiu atingir o nível esperado pela nova equipe, sendo alvo de críticas de analistas e torcedores durante 2023/24.

Durante o Media Day do Bucks, Damian Lillard avaliou sua primeira temporada pela equipe. Ao ser perguntado se o ano passado foi difícil, ele afirmou: “eu provavelmente colocaria no topo. Provavelmente, foi o ano mais difícil da minha vida”.

O resultado é fruto de uma turbulência que teve início há um ano. Após 11 temporadas emPortland, Lillard passou a ser centro de diversos rumores e esperava ser trocado para o Miami Heat. No fim, contudo, a troca o levou a Milwaukee. Dias depois, ele divorciou da sua esposa e viveu um momento difícil profissional e pessoal.

“Não foi como se tivesse sido trocado no verão ou algo assim. Foi logo antes dos treinamentos de pré-temporada, alguns dias antes de começar. Eu não sabia onde estaria. Além disso, passei por um divórcio, com três filhos e fiquei longe deles. Sem ter um cronograma definido de quando os veria. Era muita coisa. Muito para lidar ao mesmo tempo, enquanto ainda precisava performar. Foi simplesmente difícil”, relatou.

Como resultado, Lillard teve dificuldades de adaptação. Pelo Bucks, afinal, ele teve médias de 24.3 pontos, 42.4% de aproveitamento nos arremessos e 35.4% do perímetro. Em comparação a última temporada pelo Blazers, por exemplo, os números representam uma queda significativa, uma vez que ele atingiu 32.2 pontos, 46.3% nos gerais e 37.1% nos três pontos.

O Bucks, por sua vez, foi impactado pela queda de Lillard. Inicialmente, o astro era a aposta do time para formar uma dupla poderosa com Giannis Antetokounmpo na busca pelo título. A franquia, contudo, não conseguiu engatar uma boa sequência de vitórias, terminou com a terceira campanha da Conferência Leste e caiu na primeira rodada dos playoffs para o Indiana Pacers.

Portanto, durante a nova temporada Lillard busca uma redenção. Segundo ele, o time tem trabalhado por um resultado diferente e o entrosamento entre o armador e Antetokounmpo deve enfim acontecer.

“Não se trata de termos que fazer algo especial. O que ele domina, o que eu domino, se complementa. E ambos temos que ser agressivos e entender os momentos e situações em que podemos usar o outro para criar uma vantagem. Este ano será ainda melhor”, garantiu,

“Acho que muitas vezes, quando as pessoas falam sobre temporadas de vingança, é como se estivessem buscando vingança contra todos os outros. Mas eu acho que é a vingança de algo que preciso recuperar para mim, não para mais ninguém. Eu sei o que aconteceu na última temporada. E sei o que preciso fazer para ser o meu melhor. É nisso que estou focado”, finalizou.

