Khris Middleton preocupa Bucks às vésperas da pré-temporada

O Milwaukee Bucks vai começar a pré-temporada ainda sem contar com Khris Middleton em plenas condições físicas. Segundo Chris Haynes, do site Bleacher Report, os médicos da franquia não liberaram o ala para atividades coletivas no início do período de treinos. Com isso, ele deve dar ênfase ao trabalho físico nos primeiros dias de outubro. Mas a expectativa é que esteja à disposição antes do jogo inaugural da campanha.

O veterano passou por duas artroscopias logo no começo da offseason, uma em cada um dos tornozelos. Ele sofreu lesões durante a temporada que se agravaram nos playoffs. O episódio se soma a um histórico recente complicado de lesões do veterano. O jogador só participou de 88 partidas nas últimas duas temporadas por causa de lesões no punho, joelho e tornozelos.

Durante as férias, Middleton deu sinais positivos quanto à reabilitação. No entanto, esse histórico recente faz com que encarem a situação com menos imediatismo. “Khris vem progredindo muito bem em sua recuperação. Mas a equipe vai assumir um cronograma cauteloso para o seu retorno às quadras. A expectativa, por isso, é que ele participe da maior parte das atividades da pré-temporada”, contou Haynes.

Publicidade

O técnico Doc Rivers garantiu que, embora afastado dos treinos de cinco contra cinco no momento, o ala estará integrado ao trabalho. “Khris vai participar dos treinos, mas sem fazer parte de todas as movimentações. A recuperação exige isso. No entanto, vai para a quadra em todos os trabalhos físicos, de transição ofensiva e defensiva, além de condicionamento”, explicou o treinador.

Leia mais sobre Khris Middleton

Melhor versão

É claro que não iniciar a pré-temporada em plenas condições não é uma sentença para Khris Middleton no Bucks. Pelo contrário, pois a melhor aposta da equipe de Milwaukee se reabilitar de uma temporada decepcionante é contar com o astro 100% recuperado. E ele está bem motivado para isso. Em um evento para jovens jogadores no mês passado, por exemplo, o ala citou a entrada na reta final da carreira como um motivador.

Publicidade

“O objetivo é tentar ser o melhor jogador e, sobretudo, a melhor versão de mim mesmo. Sei que o basquete não vai durar para sempre, então eu preciso dar o meu máximo para aperfeiçoar a minha técnica. Em algum momento, entendo que vai chegar a hora de sair das quadras e seguir em frente. E, assim que isso acontecer, quero ter a certeza de que entreguei tudo o que podia”, revelou o veterano.

Middleton, como parte do evento, deu conselhos aos jovens que aspiram chegar à NBA. Tudo depende de minimizar as suas falhas e, acima de tudo, aproveitar o privilégio de jogar basquete. “Você nunca vai ser perfeito e, por isso, os erros acontecem. Isso é a natureza humana e a vida. Mas isso não te isenta de dar o melhor de si dentro de quadra. Sempre tenha confiança em sua capacidade”, finalizou.

Publicidade

No sacrifício

Middleton pode não ser mais tão importante para o sucesso do Bucks quanto antes. Mas Rivers não tem dúvidas de que, se o time vai longe, o ala precisa retomar os melhores momentos. O técnico, aliás, está ansioso para trabalhar e ajudar o veterano porque já viu o seu empenho na prática. Ele revelou que o três vezes all-star atuou no sacrifício durante a pós-temporada passada.

“Khris estava lesionado durante os playoffs. Ele só jogou porque nós já tínhamos muita gente fora e não queria ser mais um desfalque. Mesmo assim, teve grandes atuações. Fez as duas cirurgias na offseason e acredito que vai estar em condições de participar dos treinos de pré-temporada. Isso vai ser bom para nós, pois Khris é bom para nós”, projetou o experiente treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA