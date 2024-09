GM projeta Bucks “imbatível” com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard saudáveis

A parceria entre Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard prometia abalar as estruturas da NBA na última temporada. Mas, dentro de quadra, o impacto passou longe disso. Na verdade, a equipe foi uma das principais decepções do ano. A aposta geral em torno do time, assim, caiu bastante para próxima campanha. O gerente-geral Milt Newton, no entanto, vê a saúde dos astros como única inimiga do sucesso da franquia.

“Eu acredito que a defesa ganha campeonatos, mas é preciso ter um ataque que pontue também. Nós sofremos na defesa porque trocamos Jrue Holiday por Damian? Sim. Mas ele é a peça de que precisamos. E, além disso, ainda não vimos esse time saudável nos playoffs. Acredito que, quando Giannis, Damian e Khris [Middleton] estiverem ‘inteiros’, vamos ser imbatíveis”, previu o dirigente, no podcast oficial da franquia.

O Bucks terminou a temporada regular na terceira posição do Leste. Isso não parece tão ruim, mas ficou a 15 jogos do líder Boston Celtics e só dois acima da zona de play-in. A equipe, então, caiu na primeira rodada dos playoffs para o Indiana Pacers. Tanto Lillard, quanto Antetokounmpo tiveram lesões na pós-temporada. Por isso, Newton não vê essa campanha como indicativo do potencial desse núcleo.

“Nós temos dois dos 75 melhores jogadores da história dessa liga no auge das carreiras. Isso sem contar Khris. Então, sempre vamos ter chances de brigar pelo título. Buscamos reforços que possam nos ajudar e suprem necessidades específicas. Mas, acima de tudo, jogadores que permitam que Giannis e Damian sejam as melhores versões de si mesmos”, explicou o veterano dirigente.

Outro nível

A crença de Newton em Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, no entanto, não fez o Bucks ficar estático no mercado. Os movimentos foram até ousados para uma franquia que, a princípio, só poderia oferecer contratos mínimos. Gary Trent Jr., Delon Wright e Taurean Prince chegaram ao elenco como agentes livres. O GM de Milwaukee garante que as contratações aconteceram dentro de uma ideia bem específica.

“Em torno de três jogadores desse nível, você busca um perfil bem específico de reforço. Você precisa arremessar com qualidade, pois, se não, as defesas vão te ignorar e fechar o garrafão. Como resultado, Giannis não vai ser Giannis. Enquanto isso, no perímetro, a gente procurou longos defensores de ponto de ataque. Isso ajuda Dame porque não vai precisar marcar os melhores armadores adversários”, detalhou o executivo.

Aliás, na visão de Newton, essa é a raiz do problema que explica o fracasso do Bucks na última temporada. As lesões tiveram peso enorme, mas, antes de tudo, o planejamento de plantel se quebrou. “Nós preparamos um elenco para encaixar com Jrue na armação, mas adquirimos Jrue. Ficamos com bons jogadores, mas o plano já não fazia tanto sentido. Por isso, tudo vai funcionar melhor agora”, assegurou.

Outro Lillard

Independentemente das lesões, Lillard não teve uma temporada de estreia pelo Bucks a altura dos seus melhores momentos. Os números até estavam lá, mas as suas atuações não lembraram o jogador decisivo do Portland Trail Blazers. A dupla com Antetokounmpo demorou a embalar também. Newton reconhece esses problemas e aposta que o armador vai ter um ano de ressurgimento.

“Damian vai ser bem diferente na próxima temporada. Nós o adquirimos a dois dias da pré-temporada, depois de não poder treinar as férias inteiras. Por isso, ele não estava em forma. Sinto que estávamos travados e tivemos problemas para pontuar em 2023, especialmente nos playoffs. Dame é a peça que vai nos levar para o topo mais uma vez”, concluiu o executivo de Milwaukee.

