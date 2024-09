Charles Barkley: “Giannis Antetokounmpo tem que melhorar como jogador de basquete”

Ser eleito MVP da temporada, defensor do ano e conquistar o título da NBA como MVP das finais, a princípio, não é fácil. São indicativos de um grande jogador. Mas, como o ditado diz, não existe unanimidade. Charles Barkley, por exemplo, não parece ser um grande fã de Giannis Antetokounmpo. Para o lendário ala-pivô, o astro grego precisa evoluir como jogador do ponto de vista técnico.

“Giannis, para começar, tem que melhorar como jogador de basquete. Simplesmente pegar a bola e atravessar a quadra tentando passar por cima de cinco oponentes não funciona. Pois não é assim que se joga. Ele é um atleta extraordinário e, mais do que isso, um ótimo garoto. Mas isso não vai funcionar”, alertou o veterano, durante o podcast de Bill Simmons.

Antetokounmpo teve uma atuação dominante nos playoffs em 2021, quando levou o Milwaukee Bucks ao título. Mas, desde então, os resultados da equipe ficaram muito aquém do esperado. O time possui duas eliminações seguidas na primeira rodada do mata-mata, mas o ala estava lesionado em ambas. A história pode ser diferente, a depender de sua saúde. Barkley, no entanto, não aposta nisso.

“Eu realmente não estou interessado em Milwaukee. Não acredito muito neles e, por isso, não os colocaria entre os meus favoritos do Leste. Simplesmente não confio. E, como falei, Giannis precisa melhorar como jogador”, reforçou o integrante do Hall da Fama.

Interpretação

As palavras de Barkley foram duras, mas será que são literais? Ele realmente julga que Antetokounmpo seja um jogador de basquete deficitário, apesar dos seus vários feitos? Talvez, não. A jornalista Ramona Shelburne, da ESPN, fez uma leitura menos literal das palavras do ex-jogador. Ela acredita que a crítica se refere, antes de tudo, à maneira como o craque joga ao lado de Damian Lillard.

“Eu acho que, na verdade, Charles está falando sobre a forma como Giannis joga com Damian. Não é só sobre arremessar melhor de três pontos ou criar melhor em média distância, por exemplo. É sobre o que pode fazer para elevar a parceria com Damian, acima de tudo. Afinal, eles precisam a formar a dupla de astros pela qual Milwaukee negociou”, interpretou a experiente repórter.

Muita gente apostava que o encaixe entre Antetokounmpo e Lillard seria automático. No entanto, dentro de quadra, o ala admite que foi mais complicado do que imaginava. “Eu sinto que essa tem sido a temporada mais difícil que já joguei. Nós tivemos mudanças demais e, por isso, é duro. Mas, no fim das contas, são nos momentos de adversidade que mais aprendemos”, refletiu o líder do Bucks, em março.

Só corre

Charles Barkley não é a primeira figura importante da NBA a fazer esse tipo de avaliação do jogo de Giannis Antetokounmpo. Houve comentários no sentido de que o astro não é um grande jogador de basquete até logo depois da conquista do título do Bucks. James Harden não o citou nominalmente, mas deu uma clara indireta no rival ao falar das críticas que recebia na época.

“Um dia, sei que as pessoas vão apreciar a forma como eu jogo com o devido respeito. Adoraria ter mais de dois metros de altura e, assim, só precisar correr e enterrar. Isso não exige habilidade nenhuma, né? Mas eu tenho que realmente desenvolver a minha técnica e precisei aprender a jogar basquete. E, aliás, eu prefiro que seja assim”, disparou o hoje armador do Los Angeles Clippers.

