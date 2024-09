“Warriors ainda quer contratar LeBron James e Giannis Antetokounmpo”, garante jornalista

O Golden State Warriors flertou com a aquisição de astros nessa offseason. Paul George queria jogar pela equipe, mas o Los Angeles Clippers não o negociar com um rival local. As negociações com o Utah Jazz por Lauri Markkanen, por sua vez, não avançaram. No entanto, o plano segue de pé. Segundo Sam Amick, do portal The Athletic, o Warriors ainda sonha com a chegada de astros como LeBron James e Giannis Antetokounmpo.

“LeBron e Giannis, certamente, são o tipo de jogadores com quem sonham. Outro nome que atrai interesse por lá é Jimmy Butler, que não deve fechar uma extensão prévia em Miami. Mas, antes de qualquer coisa, é necessário ficar na expectativa para que alguém deles fique disponível. É um jogo de espera para Golden State”, resumiu o veterano jornalista, no podcast do setorista Tim Kawakami.

Parte do empecilho para que os negócios não avancem é a falta de ativos do Warriors. A contratação de um deles via agência livre é inviável por causa da folha salarial inchada. A equipe não estaria disposta, ao mesmo tempo, a disponibilizar jovens talentos como Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski para trocas. Ou seja, Golden State não tem alternativa a não ser esperar uma mudança no mercado.

“Essa não é uma analogia perfeita, mas acho que funciona. Você quer comprar uma casa de luxo, mas não tem recurso para isso. Então, o que deve começar a fazer é monitorar o mercado à espera de um momento de baixa. Os preços diminuem e, assim, tudo fica mais acessível. Mas, para isso, você precisa que as coisas deem errado para algum desses vendedores”, explicou Amick.

Conforto

É fato que o Warriors esteve muito ligado ao possível recrutamento de Antetokounmpo como agente livre nos últimos anos. Não deu certo, pois o ala nunca deu sinal de saída do Milwaukee Bucks. Então, na temporada passada, veio a revelação de que o time fez uma consulta oficial ao Los Angeles Lakers sobre uma troca por James. Amick achou a dinâmica da resposta mais curiosa do que a imprensa repercutiu.

“É improvável que LeBron vá para San Francisco, mas acho curioso como o Lakers lidou com essa situação. Lembre-se que Jeanie [Buss], a princípio, não descartou o negócio. Ela pediu que conversassem com Rich Paul para sondarem o nível de interesse do lado do jogador. As coisas não avançaram só porque LeBron, no fim das contas, não manifestou interesse”, lembrou o jornalista.

Para Amick, se o Lakers não “jogar a toalha” competitivamente, James não tem chance de trocar de equipe. O seu fim de carreira, em síntese, está encaminhado na Califórnia. “Ele está muito confortável vivendo em Los Angeles. A sua família e negócios já estão bem consolidados na cidade. Até o seu filho joga na franquia agora. Esse é o provável maior obstáculo, então, para tentar um negócio”, apontou.

Incompetência

Imaginar LeBron James e Giannis Antetokounmpo no Warriors, a princípio, é algo bem difícil. No entanto, não se trata de uma questão só de ativos e negociação. A franquia não consegue recrutar nenhum astro no mercado desde a chegada de Kevin Durant. Deixou um ídolo ir embora nessa offseason em Klay Thompson. Para Stephen A. Smith, da ESPN, é hora de questionar a competência da organização.

“Eu estou ansioso para ver como a relação entre Stephen e a franquia vai evoluir, pois tenho perguntas. Afinal, por que não conseguiram trazer Paul George? Por que o time não consegue contratar nenhum outro astro? Stephen parece ainda estar no auge da carreira e é um dos caras mais adoráveis da liga. Então, como você não recruta um jogador de elite para colocar ao lado dele?”, contestou o polêmico comentarista.

