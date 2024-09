NBA2K insere despedida de LeBron James do basquete

LeBron James não anunciou sua despedida no basquete, mas o jogo NBA2K vai dar uma chance a isso. De acordo com a 2K Sports, será possível adicionar uma função no game. Então, você pode aceitar e jogar mais uma temporada antes da aposentadoria.

Veja o vídeo abaixo:

Publicidade

O jogo diz: “se você optar por sim, os planos de aposentadoria não podem ser alterados”.

Em 2024/25, LeBron James vai fazer algo inédito na NBA ao atuar ao lado de seu filho, Bronny. Mas isso não quer dizer que o jogador vai abandonar o basquete ao fim da próxima campanha. Aliás, seu contrato vai até 2025/26, então existe a chance de ele fazer mais duas temporadas.

Publicidade

Para ter uma ideia, desde seu segundo ano na liga, LeBron jamais teve média inferior a 25 pontos em uma temporada. Na última, por exemplo, ele registrou 25.7, além de 8.3 assistências e 7.3 rebotes. Ou seja, ele ainda tem “gasolina no tanque”.

Mas existem alguns fatos que indicam uma aposentadoria de LeBron James do basquete e não é só a opção no NBA2K. Primeiro, ele vai completar 40 anos em dezembro. Depois, o próprio James falou que não está longe de deixar o esporte, enquanto o Lakers não consegue se aproximar de um novo título. Por fim, ele quer ser dono de uma equipe e está de olho na expansão da NBA para Las Vegas.

Publicidade

Leia mais

Enquanto a NBA não confirma a data, o comissário Adam Silver promete “conversas mais sérias” sobre o assunto em breve. Isso porque a liga vem trabalhando internamente para que novos times estejam disputando jogos nos próximos anos.

Ou seja, LeBron James só pode comandar uma nova equipe na NBA se não estiver mais jogando. As especulações sobre a expansão apontam que seria para 2026/27. Portanto, ele poderia atuar na próxima campanha e, no máximo, até 2025/26, caso queira ser dono de um time em Las Vegas.

Publicidade

Existem, ainda, rumores de que LeBron aguardaria seu filho mais novo, Bryce. No entanto, é pouco provável que isso aconteça, já que o jovem deverá participar do Draft apenas em 2026.

Aos 39 anos, LeBron James poderia concluir a campanha em 2024/25 e, então, anunciar mais um ano, o de despedida, para 2025/26. Assim, ele terminaria a carreira com 23 temporadas e superaria o recordista Vince Carter, que possui 22.

Por enquanto, ele possui médias de 27.1 pontos, 7.5 rebotes, 7.4 assistências. Além disso, LeBron coleciona quatro títulos, quatro prêmios de MVP e 20 vezes times ideais da liga.

Publicidade

O jogo NBA2K25 já está disponível para vendas a partir de R$349,90.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA